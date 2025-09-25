산재 예방·지역산업 육성 사업 설명

[헤럴드경제(화순)=김경민기자]화순군(군수 구복규)은 지난 9월 7일부터 17일까지 능주농공단지를 시작으로 도곡농공단지, 생물의약산업단지, 이양농공단지 등 관내 4개 농공단지를 순차적으로 방문하여 입주기업 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 기업과의 소통을 강화하고, 군에서 추진 중인 주요 지원사업을 안내하기 위해 마련됐다. 간담회에는 각 농공단지 입주기업 대표 및 관계자들이 참석하여 산업현장의 상황을 공유하고, 군과의 협력 방안을 논의했다.

특히 이번 간담회에서는 ▲산업재해 예방을 위한 ‘공동안전관리자 지원사업’과 ▲지역 주력산업 육성을 위한 ‘시군구 연고 산업육성 사업’에 대한 설명이 이뤄졌다.

‘공동 안전관리자 지원사업’은 일정 규모 이하 중소기업이 안전관리자를 공동으로 선임해 사업장의 안전사고를 예방할 수 있도록 지원하는 사업으로 기업의 부담을 줄이면서도 안전 수준을 높일 수 있는 제도로 주목받고 있다.

‘시군구 연고 산업육성 사업’은 지역 산업 생태계 강화를 위해 지역 내 특화 산업을 기반으로 기업 경쟁력을 높이고, 협업 체계를 구축하도록 지원하는 사업이다. 군은 이 사업을 통해 관내 기업들의 기술력 향상과 판로 확대 등을 적극 도울 계획이다.

박용희 지역경제과장은 “이번 간담회는 단순한 현장 방문이 아닌, 실질적인 지원책을 안내하고 기업과 함께 상생할 수 있는 기반을 다지는 자리였다”라며, “앞으로도 기업들과의 지속적인 소통으로 더 나은 기업 환경을 조성해 나가겠다”라고 밝혔다.