모두 함께하는 화합의 장…축하공연, 체험 프로그램 풍성

윤병태 시장 “모두가 존중받는 살기 좋은 행복 나주 실현”

[헤럴드경제(나주)=김경민기자]전라남도 나주시가 장애인과 비장애인이 함께 어울리며 소통하는 화합의 장 ‘제12회 나주시 장애인 한마당 큰잔치’를 성황리에 개최했다.

나주시(시장 윤병태)는 최근 종합스포츠파크 다목적체육관에서 나주장애인연합회(회장 송종운) 주관으로 행사를 열고 장애인과 비장애인, 자원봉사자 등 800여 명이 참여한 가운데 기념식, 축하공연, 장기자랑까지 총 2부 순서로 진행했다고 25일 밝혔다.

이번 행사는 모범장애인과 장애인복지 유공자 11명에 대한 표창 수여와 더불어 다채로운 공연과 체험 프로그램으로 의미를 더했다.

기념식은 시각장애인협회 나주시지회 이도전 지회장의 개회선언을 시작으로 모범장애인 및 장애인복지 유공자 표창, 내외빈 축사 등으로 이어졌다.

식전 공연에서는 나주시장애인주간이용센터와 성산원(장애인거주시설) 이용인들이 무대를 꾸며 즐거운 분위기를 더했다.

또한 행사장 부대 프로그램으로 키오스크 체험, 인생사진 촬영, 혈관나이 측정, 원예체험(전남장애인복지관), 메이크업 체험(아띠공방), 장애인 보장구 무상수리(휠앤스) 등이 운영돼 참가자들의 큰 호응을 얻었다.

한편 나주시는 민선 8기 들어 2023년 6월에 전남 최초 발달장애인 긴급돌봄센터 운영을 통해 발달장애인 보호자 돌봄 부재 해소를 위한 지원을 아끼지 않고 있으며 최중증 발달장애인 통합돌봄서비스를 도입해 돌봄 사각지대에 놓인 최중증 발달장애인의 돌봄 안전망 구축에 앞장서고 있다.

특히 지난 4월에 시설 노후화로 사용이 어려웠던 옛 실내체육관 전면 보수공사를 통해 장애인과 비장애인 누구나 체육 복지를 누릴 수 있는 화합의 공간인 반다비 체육센터 개관을 완료했다.

2025년 7월에 농아노인복지센터를 개소해 청각장애인들의 재활 교육, 여가 활동, 쉼터 기능을 함께 제공하며 사회적으로 고립되기 쉬운 농아 노인들의 사회적 고립을 해소하는 데 큰 역할을 하고 있다.

또한 휠체어 슬로프가 장착된 장애인콜택시 2대를 추가로 도입해 노후 차량 1대를 교체하고 기존에 16대였던 운행차량을 총 17대로 늘리면서 대중교통 이용이 어려운 중증장애인 등 교통약자 대상 맞춤형 이동 지원 서비스를 확대하고 있다.

윤병태 나주시장은 “장애인분들의 안전하고 활기찬 일상을 위해 늘 곁에서 힘이 되어주는 복지시설과 단체 종사자분들께 깊이 감사드린다”며 “누구도 차별 없이 일상을 누리는 장애친화도시 조성으로 장애인의 삶의 질 향상과 모두가 존중받는 살기 좋은 행복나주를 향해 최선을 다하겠다”고 말했다.