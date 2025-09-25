현지 조선소 및 엔진 공장 협력 방안 논의 정기선 “IMI 조선소, 최고의 조선소로 만들 것”

[헤럴드경제=한영대 기자] HD현대는 25일 서울시 중구 반얀트리호텔에서 정기선 수석부회장과 사우디 칼리드 알팔리 투자부 장관이 회담을 가졌다고 밝혔다.

사우디 현지에 건설 중인 합작조선소 및 엔진 공장의 성공적인 가동과 조선기자재 서플라이체인 구축을 위한 실질적인 협력 방안을 논의하기 위함이다. 이날 회담에는 사우디 국영조선지주회사이자 조선·해양 분야 총괄기관인 소폰의 술라이만 알바브틴 대표이사(CEO)와 주원호 HD현대중공업 특수선사업대표도 참석, 함정 사업 관련 상호 협력방안에 대해서도 논의가 이뤄졌다.

정 수석부회장은 “사우디는 오랜 기간 협력해 온 신뢰할 수 있는 사업 파트너”라며 “IMI 조선소는 HD현대가 반세기 만에 설계 기술력을 수출하는 회사로 성장했음을 보여주는 상징적인 프로젝트인 만큼, 운영에 심혈을 기울여 최고의 조선소로 만들어낼 것”이라고 밝혔다.

회담 이후 사우디 내 선박 건조 확대와 서플라이체인 구축 방안을 논의하기 위한 조선기자재 라운드테이블이 개최됐다. 사우디는 현재 비전 2030 프로젝트의 일환으로 조선업을 집중 육성, 한국 기업들의 투자와 참여를 희망하고 있다.

이와 관련 HD현대는 사우디 동부 주베일 항에 위치한 킹살만 조선산업단지 내에 IMI 조선소와 마킨 엔진 공장을 건설하고 있다. 각각 내년과 2027년 완전 가동을 목표로 하고 있다. 사우디 현지에 조선소와 엔진 공장이 완공될 경우 3개의 대형 도크와 골리앗 크레인 4기, 안벽 7개 등을 갖추게 돼 연간 40척의 선박을 건조할 수 있을 것으로 예상된다.