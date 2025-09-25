640㎸급 HVDC 해저케이블 등 생산 계획 축구장 30개 규모 부지에 구축 예정

[헤럴드경제=한영대 기자] 대한전선은 25일 충남 당진시 아산국가산업단지 고대지구에서 당진해저케이블2공장(이하 해저2공장) 착공식을 개최했다.

이날 착공식에는 정관계, 지자체 및 에너지 업계 주요 인사와 영국 내셔널그리드를 포함한 국내외 고객사 및 협력사 등 350여명이 참석했다.

해저2공장은 640㎸급 초고압직류송전(HVDC) 및 400㎸급 초고압교류송전(HVAC) 해저케이블을 생산할 예정이다. 이달 착공해 2027년 내 가동을 목표로 건설된다.

해저2공장은 축구장 30개 규모인 연면적 약 21만5000㎡(6만5000평) 부지에 해저1공장과 맞닿아 건설된다. 초고압 케이블 생산 핵심 설비인 180m 높이의 수직연속압출(VCV) 시스템 등 최첨단 설비를 구축해 해저1공장 대비 약 5배 이상의 생산능력을 확보할 예정이다.

대한전선은 해저케이블 및 HVDC 케이블 분야의 경쟁력 강화를 지속적으로 진행해왔다. 2008년 해저케이블 사업을 시작했고, 2022년 해저케이블 사업 본격화를 선언했다. 2023년 해저1공장을 착공, 지난 6월 종합 준공했다. 2023년 12월에는 국내 유일의 CLV 포설선인 팔로스호를 확보하고, 지난 7월에는 해저케이블 시공 전문 법인을 인수했다.

송종민 대한전선 부회장은 “해상풍력과 HVDC 해저케이블은 국가 산업 경쟁력과 에너지 안보에 직결된 전략 산업”이라며 “해저2공장을 통해 국가 에너지 인프라 구축과 신재생에너지 산업 발전에 기여하는 동시에 세계 시장을 선도하는 기반을 만들 것”이라고 말했다.