현대차, 3만7411대 판매…전년比 13.8% 늘어 기아, 3만1512대로 전년 대비 6.9% 감소

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차·기아가 지난 8월 한 달 동안 유럽 시장에서 전년 대비 3.3% 늘어난 6만8923대를 판매한 것으로 나타났다.

25일 유럽자동차공업협회(ACEA)에 따르면 현대차와 기아는 지난달 유럽 시장에서 각각 3만7411대, 3만1512대를 팔았다. 현대차 판매량은 전월 대비 13.8% 늘었지만, 기아는 같은 기간 6.9%의 감소율을 보였다.

유럽 시장에서 양사 점유율을 살펴보면, 현대차는 4.7%로 전년 대비 0.4%p 올랐고, 기아는 4.0%로 0.5% 줄었다.

차종별 판매량의 경우 양사 모두 준중형 SUV(스포츠유틸리티차량)와 친환경차가 실적을 견인했다. 현대차 투싼은 지난달 7642대가 팔렸고, 기아 스포티지는 9115대가 판매됐다.

친환경차 라인업에서는 현대차 투싼 하이브리드(플러그인하이브리드 포함)가 5045대, 코나 하이브리드·전기차가 4219대 팔렸고, 기아 EV3 4407대, 니로 2602대, EV6가 1028대 팔렸다.

현대차·기아의 올해 유럽 시장 누적(1~8월) 판매량은 69만9978대(현대차 35만3931대, 기아 34만6047대)로 전년 동기 대비 3.4% 줄었다.

누적 시장 점유율은 8.1%(현대차 4.1%, 기아 4.0%)로 전년 대비 0.3%p 감소했다.