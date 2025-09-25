[헤럴드경제(인천)=이홍석]인천시 ‘반려동물 복지문화센터’가 설치된다.

인천광역시는 유기동물 입양 활성화와 반려동물 문화 인식 개선을 위해 센터를 운영한다고 25일 밝혔다.

센터는 문학터널 관리동을 리모델링해 조성되며 오는 11월 착공을 시작으로 2026년 하반기 개소를 목표로 하고 있다.

센터는 군·구 동물보호센터의 공간 부족으로 인도적 처리(안락사) 위기에 놓인 유기동물들에게 안전한 보호와 입양기회를 제공한다.

입소한 유기동물은 사회화 교육, 건강검진, 예방접종, 중성화 수술, 동물등록 절차를 거쳐 입양으로 이어진다.

이를 통해 유기동물의 안전한 보호는 물론 건강하고 책임 있는 입양 문화를 정착시킬 것으로 시는 기대하고 있다.

또 단순한 보호 시설을 넘어 시민들에게 올바른 반려동물 문화를 확산시키는 교육 공간으로 활용된다.

이밖에 유기동물 입양 인식 개선 프로그램과 책임 있는 반려문화 교육, 생명 존중 가치 확산을 위한 캠페인 등 다양한 교육 프로그램을 운영해 올바른 반려문화를 확산시킬 예정이다.

김진태 시 경제산업본부장은 “반려동물 복지문화센터는 단순한 시설이 아니라 생명 존중과 공존에 대한 인천시의 지향점을 담은 공간”이라며 “시민과 반려동물이 함께 어울리는 건강한 공동체 조성으로 생명 존중과 책임 있는 반려문화를 확산시켜 나가겠다”고 말했다.