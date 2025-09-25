[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]수도권 최대 재래어항인 인천 소래포구에서 제25회 소래포구 축제가 26일 개막된다.

인천시 남동구가 주최하는 소래포구 축제는 오는 28일까지 소래포구 해오름광장 일원에서 열린다.

개막일에는 트로트 가수 박서진과 국악인 전영랑이 무대에 올라 분위기를 돋우고 환상적인 드론쇼도 펼쳐진다.

둘째 날에는 관광객이 직접 참여하는 열린 노래자랑과 함께 K-팝 댄스 나이트와 DJ 힙합 콘서트가 열려 젊은 세대의 열기를 더한다.

마지막 날은 감성 보컬 그룹 ‘어반자카파’의 공연에 이어 수백 대의 드론이 밤하늘을 수놓으며 축제의 피날레를 장식한다.

공연 외에도 어린이 보트낚시, 갯벌·소금 놀이터, K-뷰티·한복 체험, ESG 친환경 부스 등 온 가족이 즐길 다양한 체험 프로그램이 준비돼 있다.

또 서해안 풍어제와 소래포구 역사 전시를 통해 전통과 역사를 재조명하고 ‘소래바다 빛의 거리’와 범선 조형물, 캐릭터 포토존 등은 낮과 밤 모두 환상적인 인증샷 명소가 될 전망이다.

박종효 남동구청장은 “소래포구 축제는 세대와 장르를 아우르는 공연 무대와 다채로운 체험으로 누구나 즐길 수 있는 대표 해양 축제로 성장했다”고 말했다.