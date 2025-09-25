일하는 고령층 늘자…적자 재진입시기 56→61세

[헤럴드경제=양영경 기자] 우리 국민은 45세 때 소득이 가장 높았다가 61세부터는 소비가 소득을 초과하는 적자 상태에 놓이게 되는 것으로 파악됐다.

통계청은 25일 이 같은 내용이 담긴 ‘2023년 국민이전계정’을 발표했다.

국민이전계정은 연령에 따른 소비와 노동소득의 관계를 분석해 세대 간 경제적 자원의 흐름을 파악하는 통계다.

생애주기별로 보면 0~27세까지는 소비가 소득보다 많아 적자가 지속되는 것으로 나타났다. 특히 교육비 등의 영향으로 16세의 적자 규모가 4418만원으로 가장 컸다. 28세부터는 소득이 소비를 넘어서면서 흑자로 전환되고 45세에 4433만원으로 가장 큰 소득을 벌어들이는 것으로 나타났다. 흑자 규모도 1748만원으로 최대를 기록했다.

이후 61세부터는 다시 적자로 돌아서고 연령이 높아질수록 적자 규모는 커지는 것으로 파악됐다. 은퇴 후 노동소득이 줄고 보건 소비 등이 늘어난 영향이다.

2010년 이후 흑자 진입 시기는 27~28세로 일정했지만, 적자 재진입 시점은 2010년 56세에서 2023년 61세로 늦춰졌다. 통계청에는 은퇴 후에도 일하는 고령층이 늘어난 상황이 반영됐다고 설명했다.

생애주기별 적자는 정부의 공공 이전, 민간의 가구 내·간 이전 등을 통해 보완된다.

노동연령층(15~64세)에서 순유출된 320조7000억원은 유년층(14세 이하)과 노년층(65세 이상)에게 각각 184조5000억원, 131조1000억원 이전됐다.

공공이전을 보면 노동연령층에서 199조4000억원 순유출됐고, 유년층과 노년층은 각각 92조4000억원, 106조9000억원 순유입을 기록했다. 상속·증여 등 민간이전도 노동연령층에서 121조3000억원 순유출이 발생했고, 유년층과 노년층은 각각 92조1000억원, 24조2000억원이 순유입됐다.

2023년 국민의 생애주기 적자 총액(전체 생애 소비에서 노동소득을 뺀 값)은 전년보다 15.9%(31조원) 증가한 226조4000억원으로, 처음 200조원을 돌파했다. 전체 소비 증가 폭이 노동소득 증가 폭을 앞질렀기 때문이다.

소비는 전년 대비 7.0% 증가한 1459조2000억원을 기록했다. 공공소비는 4.5%, 민간소비는 8.0% 각각 증가했다. 공공소비 중에서는 공공교육소비(7.7%)가, 민간소비에서는 민간보건·기타소비(8.3%) 증가폭이 두드러졌다. 소비는 노년층(12.0%)과 노동연령층(6.3%), 유년층(4.3%)에서 모두 증가했다.

노동소득은 전년 대비 5.5% 증가한 1232조8000억원으로 조사됐다. 임금소득과 자영업자노동소득은 각각 5.6%, 3.0% 늘었다. 세부적으로 임금소득은 5.6%, 자영자노동소득은 3.0% 늘었다.

유년층 적자는 4.3% 증가한 184조4000억원, 노년층 적자는 10.3% 늘어난 179조2000억원이었다. 노동연령층은 137조2000억원 흑자를 기록했지만, 전년 대비 규모는 4.7% 감소했다.