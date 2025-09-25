[헤럴드경제=임세준 기자] 25일 오전 서울 송파구 롯데월드 어드벤처 매직아일랜드에서 연기자들이 롯데월드 호러 판타지 가을 시즌 축제 ‘스트리트 호러쇼: 더 마리오네트’를 선보이고 있다.
입력 2025-09-25 13:28:11 수정 2025-09-25 13:49:20
李대통령 “韓 외환시장, 日과 달라”…美재무 “어려움 극복 가능”
[헤럴드경제(뉴욕)=서영상 기자] “최근 미국과 일본의 합의가 있었지만, 한국은 경제 규모나 외환시장 인프라 등에서 일본과 다르다.” 유엔총회 참석차 미국 뉴욕을 방문한 이재명 대통령은 24일(현지시간) 대한민국 유엔대표부에서 스콧 베선트 미국 재무장관을 접견하고 관세협상과 관련한 3500억 달러 대미 투자를 놓고 “이런 측면을 고려해 협상이 잘 이뤄지길
“두 달 새 1억 뛰었다” 경기도지만 사실상 서울인 이 동네, 이렇게 올랐나 [부동산360]
서울 한강벨트 일대를 중심으로 이어지는 아파트값 상승세가 경기권 주요 지역으로 확산되고 있는데, 특히 지역번호 02를 사용해 ‘준서울’로 불리는 경기도 광명시 부동산 시장에선 몇 달 만에 수억원 오르는 상승거래가 체결되는 등 오름폭이 두드러지는 모습이다.
“왜 하필 이걸 버려?” 방송사 ‘망연자실’…망할 줄 알았더니, 넷플릭스 1위 시끌
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “전혀 기대 안 했는데, 넷플릭스 1위” 넷플릭스가 지난 12일 공개한 시리즈 ‘은중과 상연’이 시청자들의 입소문을 타면서 넷플릭스 1위에 올랐다. 20일 넷플릭스 한국 시리즈 부문에서 ‘은중과 상연’이 대작들을 제치고 1위에 올라섰다. 해외 9개국에서도 톱10안에 이름을 올렸다. 방송사, OTT 업계에선 ‘은중과 상연’ 흥행을 힘들 것으로 보고, 관심을 보이지 않았다. 친구 간의 로맨스를 담은 작품이 흥행한 예가 거의 없기 때문이다. 넷플릭스가 아니었으면 탄생하기 힘든 작품이라는 게 업계 관계자들의 설명이다. 월 이용자가 1400만명이 넘는 강력한 플랫폼과 콘텐츠에 대한 과감한 투자가 ‘넷플릭스 천하’를 가속화 시키고 있다. ‘은중과 상연’은 서로의 가장 친한 친구이자 라이벌로 얽힌 두 인물의 일생을 그린 작품이다. 매 순간 가장 좋아하고 동경하며, 또 질투하고 미워하는 감정을 오가는 은중(김고은)과 상연(박지현)의 서사를 그렸다. ‘은중과 상연’은 두
“결국 터질 게 터졌다” 1000만→고작 77만명 ‘뭇매’ 맞더니…폐점 속출
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “결국 올 게 왔다” 기대작들이 줄줄이 흥행에 참패하면서 국내 최대 영화관 CJ CGV의 영화관들이 문을 닫고 있다. 10일 업계에 따르면 CJ CGV는 최근 북수원점, 송파점, 연수역점, 창원점, 광주터미널점, 청주율량점 등 직영점과 성남모란점, 정왕점, 천안시청점 등 위탁 지점의 영업을 종료했다. 올해 들어서만 무려 12곳을 폐점했다. 이대로 가면 앞으로 폐점 영화관수는 더 늘어날 것으로 보인다. 흥행작 부재로 CJ CGV는 올 2분기에만 국내 영화 사업에서 173억 원의 적자를 냈다. 관람객 수도 2분기 기준 1000만 명으로 전년 동기(1561만명) 대비 36%(561만 명)나 감소했다. 메가박스도 올해 2분기 85억 원의 영업손실을 기록해 적자 전환했다. 넷플릭스발 쇼크로 관객 수가 줄어든 가운데 기대작들이 줄줄이 흥행에 참패하면서, 더 이상 버티기가 힘든 상황에 몰렸다. 범죄도시 시리즈를 잇달아 1000만 영화에 올려놓은 마동석의 또 다른 10