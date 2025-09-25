리더십 본질 탐구하는 ‘맥킨지 비밀 수업’ 겸손·확신·이타심 등 6가지 요건 갖춰야 자신으로부터 시작해 조직 변화 이끌어

[헤럴드경제=김현경 기자] 최근 최태원 SK그룹 회장의 장남 최인근 씨가 SK이노베이션E&S에서 퇴사하고 글로벌 컨설팅 기업 맥킨지앤드컴퍼니로 이직해 이목을 끌었다. 최윤정 SK바이오팜 사업개발본부장(부사장)이 컨설팅 기업 베인앤드컴퍼니를 거쳐 SK바이오팜에 입사한 데 이어, 동생인 최 씨도 비슷한 과정을 밟는 것이다.

SK그룹뿐 아니라 다른 재벌가 자제들도 컨설팅 기업 취업은 필수 코스로 자리 잡는 모습이다. HHD현대그룹 오너가 3세 정기선 HD현대 수석부회장은 보스턴컨설팅그룹, 아모레퍼시픽그룹 3세 서민정 씨는 베인앤드컴퍼니에서 일한 바 있다.

이처럼 재벌가 자녀들이 그룹을 떠나 컨설팅 기업으로 향하는 이유는 뭘까. 바로 기업 운영에 필요한 다양한 분야를 경험하며 리더십을 쌓는 ‘경영 수업’을 받기 위해서다.

세계 3대 경영 컨설팅 회사로 꼽히는 맥킨지 소속 다나 마오르, 한스-버너 카스, 컬트 스트로빈크, 라미쉬 스리니바산 등이 쓴 신간 ‘맥킨지 비밀 수업’은 경영 수업 중에서도 극소수만 받을 수 있는 비공개 수업을 소개한다.

맥킨지가 운영하는 최고경영자(CEO) 리부트 프로그램 ‘바우어포럼’은 지난 15년간 초청장을 받은 단 600명에게만 허락된 리더십 교육이다. BMW, 페이팔, 포드, 노바티스, 모더나, 빅, 닛산, 서노코 등 유수의 글로벌 기업 출신 CEO들이 참석해 왔다. 이들이 대표하는 기업의 임직원 수는 1400만 명이 넘고, 연 매출은 7조3000억달러(한화 약 1경177조원) 이상에 달한다.

저자들은 글로벌 CEO 24명의 사례를 통해 리더십의 본질을 살펴본다. 일례로 스테판 방셀 모더나 CEO는 2019년 말 중국의 생소한 독감 발생 기사를 보고 전염병 확산을 예측, 곧바로 백신 개발 준비에 착수했다. 직원 수와 생산 시설이 부족해 과감한 투자가 필요했고, 백신이 성공할 것이란 보장도 없었기에 내부에서는 반대 의견이 나왔다. 하지만 방셀은 자신의 판단을 믿고, 조직 구성원들의 목소리를 수용하면서도 하나의 목표를 향해 달려 나가도록 만들었다. 결국 모더나는 1년도 안 되는 기간 안에 코로나19 백신 개발에 성공했고, 전 세계 수많은 사람의 목숨을 살리며 기업가치를 끌어올렸다.

포드의 사례에서도 리더 한 명의 영향력을 볼 수 있다. 만성 적자로 위기에 봉착했던 포드는 보잉 CEO 앨런 멀럴리를 영입했다. 그는 이미 승인된 프로젝트라도 중간에 취소할 수 있다는 기준을 마련했다. 경영진이 허락한 프로젝트는 수익성이 떨어지거나 방향성이 잘못되더라도 계속 진행되는 작금의 문제를 바로잡기 위해서였다. 멀럴리는 실수를 인정하기 두려워하는 임원들과 진솔하게 의견을 나누는 회의를 주기적으로 가졌고, 그 결과 포드는 민첩하게 방향 전환이 가능한 기업으로 변모했다. 몇 년 뒤 포드는 흑자로 전환했고, 그는 포드의 기업 문화를 뿌리부터 바꿨다는 평가를 받는다.

저자들은 리더가 조직 구성원들을 변화시키기에 앞서 먼저 자기 자신을 변화시켜야 한다고 얘기한다. 이를 위해 리더가 갖춰야 할 6가지 필수 요건으로 ▷겸손 ▷확신 ▷이타심 ▷취약성 ▷회복탄력성 ▷유연성 등을 제시한다. 리더는 ‘이 방에서 제일 똑똑한 사람이 아니다’는 겸손한 마음가짐으로 다양한 주장을 듣고, 끊임없이 배워야 한다는 게 저자들의 주장이다. 확신하는 일에는 용기를 내 과감한 의사결정을 내리되, 자존심이 아닌 조직과 외부 세계를 고려해 최고를 추구해야 한다. 솔직한 태도로 구성원들과 협력하고, 포기와 도전 사이에서 균형을 잡아야 한다.

리더가 자신을 내면으로부터 변화시키고 성장시켰다면, 이제 자신을 넘어 조직 구성원들에게 영향력을 발휘해야 할 때다. 책의 후반부에선 앞서 언급한 6가지 내면적 요소를 활용해 조직과 각 구성원을 어떻게 변화시킬 것인지에 대한, 인간적인 측면에 집중한다. 뛰어난 리더는 조직 전체가 공동의 목표를 갖고 한 방향으로 나아갈 수 있게 만든다. 조직을 통제하는 방식과 직원들이 주도적으로 움직이도록 권한을 위임하는 방식 사이에서 균형을 잡는다. 누구나 솔직하게 의견을 말할 수 있는 분위기를 조성하고, 용기와 공감을 불어넣는다.

지정학적 리스크와 기술 발전, 공급망 재편, 소비자의 태도, 기후 변화 등을 중심으로 변화의 속도는 점점 더 빨라지고 있다. 리더가 미래를 예측하고, 상황에 대응하면서 적절한 의사 결정을 내리기도 그만큼 어려워진 것이다. 저자들은 “최고의 리더십은 기술이 아닌 스스로 끝없이 성장하는 여정”이라고 말한다. 단순히 타인에게 영향력을 행사하는 것을 넘어, 한 인간으로서 성장하고 자신을 계속 혁신해 나가는 리더가 있는 조직만이 거센 조류에서 낙오되지 않고 지속적으로 성장할 수 있다.

맥킨지 비밀 수업/다나 마오르·한스-버너 카스·컬트 스트로빈크·라미쉬 스리니바산 지음·박세연 옮김/문학동네