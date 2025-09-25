베선트 접견…통화스와프 등 협의 “韓 경제규모·외환시장, 日과 달라 양국이익 부합하는 방향으로 진전” 베선트 “트럼프 ‘중요 파트너’ 강조”

“최근 미국과 일본의 합의가 있었지만, 한국은 경제 규모나 외환시장 인프라 등에서 일본과 다르다.”

유엔총회 참석차 미국 뉴욕을 방문한 이재명 대통령은 24일(현지시간) 대한민국 유엔대표부에서 스콧 베선트 미국 재무장관을 접견하고 관세협상과 관련한 3500억 달러 대미 투자를 놓고 “이런 측면을 고려해 협상이 잘 이뤄지길 바란다”며 이같이 강조했다. ▶관련기사 8·10면

이 대통령은 배선트 장관에 “한미 관계는 동맹으로서 매우 중요하며, 안보뿐 아니라 경제 측면에서도 양국의 긴밀한 협력 관계가 동맹의 유지와 발전에 매우 중요하다”고 말했 김용범 대통령실 정책실장이 브리핑에서 전했다. 이날의 접견은 다음날 미국 뉴욕 증권거래소에서 열리는 ‘대한민국 투자써밋’에 베선트 재무장관이 키노트로 나서는 것이 계기가 됐다.

이 자리에서 관세협상 후속조치와 관련해 구체적인 얘기가 오고가지는 않았는 게 대통령실의 설명이다. 관세협상 과정에서 합의된 3500억 달러 대미 투자방식을 놓고 미국이 무리한 요구를 하는 것은 물론 최근 조지아주 구금 사태 등 한미관계를 둘러싼 긴장을 완화하기 위한 만남인 셈이다.

이 대통령은 이어 “안보 측면 협력 (협의가) 잘 진행되고 있는데, 통상 분야에서도 좋은 협의가 이뤄질 필요가 있다”면서 “상업적 합리성을 바탕으로 양국의 이익에 부합하는 방향으로 논의가 진전되기를 기대한다”고 말했다.

이에 베선트 장관은 “한미동맹은 굳건하며, 일시적이고 단기적 어려움이 있을 수 있지만 충분히 극복이 가능하다”면서 “미국이 핵심 분야로 강조하는 조선 분야에서 한국의 투자 협력이 매우 중요하며 적극적인 지원에 감사하고 있다”고 말했다.

또 “도널드 트럼프 대통령 역시 한국이 미국에 매우 중요하다는 점을 잘 알고 있으며 ‘조선 분야에서 한국이 매우 중요한 파트너’라고 강조한 바 있다”고 언급했다.

베선트 장관은 “통상 협상과 관련, 무역 분야에서 많은 진전이 있는 것으로 안다”며 “투자 협력 분야에서도 이 대통령의 말을 충분히 경청했고 이후 내부에서도 충분히 논의하겠다”고 설명했다.

김 실장은 현지 브리핑에서 상황에서 미국이 제시한 조건대로면 통화스와프가 불가피 하다는 점도 언급했다고 밝혔다. 한국은 미국에 3500억 달러 투자를 대출, 보증 등의 방법으로 나서길 원하지만 미국에서는 현금을 요구하고 있기 때문이다.

김 실장은 “대통령이 직접 핵심 관련 부처 장관을 직접 접견하면서 상세히 설명한 것이 나쁜 방향으로 흘러선 안 될 것”이라면서 “이번 회담이 한미 관세 협상의 분수령이 될 것”이라고 평가했다.

한편 이 대통령은 이날 오전 유엔 안전보장이사회(안보리) 공개 토의를 주재하면서 “대한민국이 ‘글로벌 책임 강국’으로서 AI가 인류의 지속 가능한 미래를 만드는 도구가 될 수 있도록 국제사회와의 협력을 주도하는 길에 앞장서겠다”고 밝혔다. 한국 정상이 유엔 회의장 의장석에 앉아 공개토의를 주재한 것은 처음이다.

‘AI와 국제평화·안보’를 주제로 열린 이날 공개 토의에서 이 대통령은 “우리가 AI라는 도구를 어떻게 다룰 것인지에 따라 우리 앞에는 전혀 다른 미래가 펼쳐지게 될 것”이라며 AI와 관련한 인류 공통 규범의 필요성을 주장했다.

유엔총회 공개 토의에 앞서 이 대통령은 조르자 멜로니 이탈리아 총리, 카롤 나브로츠키 폴란드 대통령과 취임 후 첫 정상회담을 진행했다. 이번 뉴욕을 방문해 유엔 사무총장, 우즈베키스탄, 체코 정상에 이은 4·5번째 정상간 회담이다.

뉴욕=서영상 기자