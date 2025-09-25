국가적 경제 현안을 분석하고 이에 대한 인사이트 및 전략을 공유하는 ‘헤럴드 기업포럼 2025’가 지난 24일 서울 중구 신라호텔 다이너스티홀에서 개최됐다. 정부·기업·경제단체·교육기관 등 각계 500여명의 참석자들로 성황을 이룬 가운데 마무리됐다. 포럼을 찾은 VIP 참석자들이 오는 10월 경주에서 열리는 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의의 성공적 개최를 기원하는 포토월 앞에서 기념사진을 찍고 있다. 최태복(왼쪽부터) HD현대중공업 특수선사업부 상무, 구현모 카이스트 산업 및 시스템공학과 교수, 박현남 주한독일상공회의소 회장 겸 도이치은행 한국대표, 김창범 한국경제인협회 부회장, 조상현 코엑스 대표이사 사장, 김정관 산업통상자원부 장관, 김병기 더불어민주당 원내대표, 최진영 헤럴드미디어그룹 대표이사, 손경식 한국경영자총협회 회장, 송언석 국민의힘 원내대표, 최수진 국민의힘 원내수석대변인, 제임스김 주한미국상공회의소 회장, 박양수 대한상공회의소 SGI 원장, 양희원 현대차·기아 R&D본부 사장, 권석준 성균관대학교 부교수, 이보나 삼성전자 DA사업부 상무 이상섭 기자
