1199가구…지하철 도보 3분 거리 “입주땐 분양가 SK스카이뷰 상회”

“인하대역 수자인 로이센트가 입주만 하면 현재 대장주인 인천SK스카이뷰보다 최소 5000만원 이상 가격이 높을 거예요. 이미 인프라 자체가 잘 형성돼 있는 입지인 데다 교육환경, 교통까지 갖추고 있으니 확실히 메리트가 있죠.” (용현동 소재 A공인중개사무소 관계자)

지난 18일 인천 미추홀구 용현동 수인분당선 인하대역 1번 출구로 나와 3분가량 걷다보니 네모반듯한 ‘인하대역 수자인 로이센트’(용현학익 2-2블록) 사업부지가 눈에 띄었다. 3만여 가구 규모 미니 신도시급 도시개발사업이 진행 중인 용현학익지구에 들어서는 인하대역 수자인 로이센트는 10월 분양을 앞두고 견본주택 조성 등 준비 작업이 진행되고 있었다.

BS한양이 공급하는 인하대역 수자인 로이센트는 지하 2층~지상 최고 43층, 6개동, 총 1199가구 대단지로 조성된다. 84·101㎡(전용면적) 중대형 타입으로 구성됐고, 전체 가구 중 240가구가 민간임대 물량이라 959가구가 일반분양으로 공급될 예정이다.

이날 인하대역 수자인 로이센트 부지 일대를 돌아보니 초역세권 입지와 더불어 생활편의시설, 교육환경 등 단지 가치를 결정짓는 여러 요소들을 두루 갖추고 있다는 점이 돋보였다.

도보권인 인하대역 외에도 자차 10분 거리에 있는 수인분당선 송도역에는 인천발KTX가 2026년, 월곶~판교선이 2029년 개통 예정이다. 또한 현재 추진 중인 수도권광역급행철도(GTX)-B노선 청학역이 현실화되면 서울 접근성은 한층 개선될 전망이다.

단지 바로 옆 부지에는 근린공원이 조성될 예정이고, 도담공원과 다솜어린이공원, 용정근린공원, 용현도시농업공원 등도 가까운 위치다.

용학초가 부지 바로 앞에 있었고, 용현남초·용현중·용현여중·인항고 등도 도보 10분 거리에 모여있다. 학교가 많은 만큼 사업지 인근에는 학원가를 포함한 대형 상권이 안정적으로 자리를 잡은 상태였다. 일반적으로 신축 아파트들은 단지 상권이 형성되는 데 일정 시간이 소요되는데 인하대역 인근 대형 상권과 더불어 인하대역 수자인 로이센트 맞은 편에 조성돼 있는 3971가구 규모 대단지 ‘인천SK스카이뷰’ 단지 상권을 누릴 수 있다는 점이 생활편의성을 높여주는 지점이다. 인하대역 바로 앞에 위치한 대형마트 홈플러스, CGV 등도 걸어서 이용가능하다. A공인중개사무소 관계자는 “인하대 학생들이 많이 거주하는 오피스텔 주변으로 형성된 대형 상권은 젊은층을 고려해 트렌드도 빨리 반영되는 편”이라며 “이쪽 동네에선 인하대역 수자인 로이센트가 전반적인 입지가 괜찮다”고 설명했다.

교통·편의시설·학군 등 입지적 요소뿐만 아니라 직사각형 모양의 평지 택지라는 점도 인하대역 수자인 로이센트만의 강점이다. 이 같은 택지 특징 덕분에 공간 활용성이 높아졌고, 지하주차장 또한 전체 동이 연결돼 있다. 분양 관계자는 “택지 중 이렇게 직사각형 모양의 땅은 잘 없다”며 “택지가 반듯한 모양이면 동 배치에도 수월하고 주차 공간도 더 많이 만들 수 있다”고 설명했다.

랜드마크동 커튼월룩(통유리 패널) 적용과 전 가구가 판상형 4베이(bay) 구조라는 점도 차별점이다.

분양가는 아직 확정되지 않았지만 올해 4월 용현학익 1블록에서 공급된 ‘시티오씨엘 7단지’ 84㎡가 6억 초반~중반대에 공급된 것을 고려하면, 시티오씨엘 7단지 대비 입지적 강점이 뚜렷한 인하대역 수자인 로이센트는 이보다 높은 수준으로 책정될 것으로 보인다.

분양 관계자는 “인하대역 수자인 로이센트를 찾는 수요층은 아무래도 인천SK스카이뷰가 준공 10년차이다 보니 그쪽에서 이동하려는 분들도 있을 것이고 청라를 비롯해 인천 내에서 입지 대비 분양가가 높아진 지역들에서 움직이려는 수요도 있을 것으로 보인다”고 말했다. 이어 “택지 개발인데 인프라가 잘 갖춰져 있는 지역이 잘 없고 도시개발사업이 동시다발적으로 이뤄져 동네 전체가 완전히 바뀌는 것이라 관심을 갖고 있는 수요자들이 많다”고 덧붙였다. BS한양 관계자도 “최근 강화된 대출 규제와 정부 정책 기조 속에서 실수요자들은 한 곳에 집중 투자하는 ‘똘똘한 한 채’에 대한 관심이 높다”며 “인하대역 수자인 로이센트는 역세권 교통환경과 생활 인프라, 교육환경, 그리고 브랜드와 대단지의 장점을 모두 갖춰 실거주와 투자 측면에서 모두 우수한 선택지가 될 것”이라고 했다.

