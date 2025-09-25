과일잼과 달리 ‘액체’ 형태 음료 등 활용·간단한 제조

‘코리안 시럽(Korean syrup)’. 해외 SNS(사회관계망서비스)에서 불리는 우리나라 과일청의 명칭이다. 한국식으로 과일청을 만드는 영상이 화제를 모으며 과일청이 ‘K-시럽’으로 떠오르고 있다. 실제 SNS에서 ‘코리안 시럽’ 또는 ‘청(Cheong)’ 키워드를 검색하면 수많은 콘텐츠가 나온다. 딸기청을 비롯해 각종 과일청 레시피가 공유되고 있다.

과일청의 인기에는 미국 셰프이자 유명 인플루언서(인터넷에서 영향력 있는 인물)인 닉 디지오반니(Nick DiGiovanni)의 영상이 영향을 미쳤다. 그는 작년 약 2740만 명의 구독자를 보유한 자신의 유튜브 채널에 ‘코리안 스트로베리 시럽’ 영상을 올렸다. 현재 9991만 조회수를 기록할 정도로 폭발적인 반응을 얻었다. 해외 네티즌은 “포도, 크랜베리로 만들어도 정말 맛있다”, “탄산수에 넣어 먹으면 최고” 등 1만1416개에 달하는 댓글을 달며 관심을 보였다. 이 영상을 시작으로 SNS에서는 블루베리청, 체리청, 레몬청 등 다양한 제조법과 후기가 공유됐다.

과일청은 과일을 설탕이나 꿀에 재어 만드는 것을 말한다. 차경희 전주대 한식조리학과 교수는 “사계절이 있는 우리나라에서 제철 과실을 비수기에 이용하는 방법의 하나가 과일청이었다”며 “저장성이 뛰어나 인공첨가물 없이 과일을 오래 즐길 수 있었다”고 설명했다. 특히 “청귤·유자·레몬·자몽 같은 시트러스(감귤류) 계열은 껍질까지 청에 넣으면 풍미가 더 좋다”고 했다.

사실 서구권에도 과일에 설탕을 넣고 끓이는 ‘과일잼’이 있다. 설탕 시럽에 조린 프랑스식 콩포트(Compote)도 있다. 하지만 해외 네티즌은 이와 다른 한국 과일청의 매력에 주목한다.

우선 과일청은 고체가 아닌, ‘액체’다. 물이나 차, 또는 유행인 탄산수에 타서 ‘음료’로 마실 수 있다. MZ세대에겐 맛있게 음료를 마실 수 있는 방법이다. 각종 요리에도 설탕 대신 시럽으로 사용할 수 있다. 고기 양념, 샐러드드레싱, 요거트 토핑, 팬케이크 시럽 등 다양하다.

맛도 다르다. 강한 단맛의 과일잼과 달리, 달콤함이 은은하게 퍼진다. 취향에 따라 물에 희석하면 단맛도 ‘조절’할 수 있다. 또 과일잼이나 콩포트는 원물을 통째로 사용하지만, 과일청은 원물을 담그기만 한다. 원물을 잘 먹지 않는 라임, 레몬, 매실 등 다양한 종류를 이용할 수 있다.

간단한 제조법도 인기 비결이다. 과일잼, 콩포트, 퓌레(가열한 과일을 으깬 것)처럼 열을 가하거나 끓이는 과정이 없다. 만들기가 보다 쉽다. 유리병에 과일과 설탕을 1대 1로 겹겹이 쌓아 올린 다음, 냉장고에서 일주일 숙성하면 끝이다. 과일을 체에 걸러낸 후 병에 담아 이용하면 된다.

SNS에서는 “제철 과일로 과일청을 만들면 비타민, 무기질 등의 영양소를 얻을 수 있다”며 ‘건강식’으로 소개되기도 한다. 차경희 교수는 “매실청은 소화 불량이나 위장 장애 개선에, 레몬청·사과청 등은 비타민 C와 유기산이 풍부해 피로 해소에 도움을 줄 수 있다”고 말했다.

다만 과일청을 ‘건강식’으로 표현하기엔 무리가 있다. 설탕이 많이 들어가서다. 과일청을 한 번에 많이 섭취하면 혈당 관리에 해롭다. 혈당이 급격히 올라갔다가 내려가는 ‘혈당 스파이크’ 현상이 발생할 수도 있다. 췌장에서 인슐린이 다량 분비돼 각종 질환 위험이 커진다.

실제 식품의약품안전처 식품영양성분자료에서 국내 한 딸기청 제품의 당류는 100g당 52g에 달했다. ‘저당’으로 나온 제품이 아니라면, 대부분의 당류 함량은 40~50%대로 높다. 과일청은 한 번에 다량 섭취하지 말고, 한두 스푼을 물에 희석해 마시는 것이 좋다.

차 교수는 “과일청은 당 함량이 높아 과다 섭취 시 혈당 스파이크나 당뇨병 위험을 높일 수 있다”며 “적정량을 지키는 것이 중요하다”고 강조했다. 이어 “열량이나 혈당 지수가 낮은 대체당(자일로스 설탕, 타가토스 등)을 이용하는 것도 방법”이라고 덧붙였다. 육성연 기자