생산성·품질·비용까지 동시 관리 美기업, IT 인프라 비용 30% 절감

SK AX가 ‘인공지능 전환’(AX)을 기반으로 한 클라우드 매니지드 서비스로 글로벌 제조기업 공략에 나선다.

SK AX는 글로벌 제조기업을 대상으로 ‘AX 기반 클라우드 매니지드 서비스’(MSP)를 전면 확대한다고 25일 밝혔다.

MSP는 단순한 클라우드 인프라 구축을 넘어 생산성과 품질, 비용까지 동시에 개선할 수 있는 AI 중심 운영 모델이다. 과거와 달리 최근 글로벌 제조기업은 신규 산업군 고객 유입과 지역 확장에 대응하기 위해, 생산능력을 빠르고 유연하게 확대해야 하는 상황에 놓여 있다. 동시에 노동력 고령화, 복잡한 설비와 시스템, 높은 IT 인프라 비용 같은 과제도 여전히 해결해야 한다.

SK AX는 이러한 변화에 대응하기 위해 프라이빗 클라우드는 물론 다양한 퍼블릭 클라우드까지 통합 관리할 수 있는 멀티 클라우드 관리 플랫폼 ‘엠씨엠피’(MCMP)를 중심으로 AI 기반 운영 체계를 제공한다. ▷자원과 비용을 실시간 분석해 최적화하는 ‘AI 핀옵스’ ▷문제를 감지해 자동 복구하는 ‘AI 옵스’ ▷안정적 운영을 지원하는 ‘AI 에이전트’가 핵심이다. 박혜림 기자