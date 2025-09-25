2025 동반성장 소통포럼 개최

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전기가 25일 협력사 협의회(협부회) 회장사인 엠케이켐앤텍에서 회원사들과 ‘2025년 동반성장 소통포럼’을 개최했다.

이번 포럼은 장덕현 삼성전기 사장을 비롯한 주요 경영진과 협부회 회원사 대표 40여명이 참석한 가운데 진행됐다.

장덕현 사장은 사업부별 중점 추진 방향과 제품별 차별화 전략을 직접 발표했으며 전장, 로봇, 인공지능·서버, 에너지 등 미래(Mi-RAE) 신사업 프로젝트를 소개하며 협력사들과 비전을 공유했다.

이어 협부회 대표들과 동반성장을 위한 다양한 제안을 논의했다. 장 사장은 성장 전략, 글로벌 시장 대응 등 협력사들의 질문에 상세히 답하고 현실적인 솔루션을 제시했다.

장 사장은 “미래 산업의 성장은 부품·소재 기술이 기반이 돼야 한다”며 “협력사와 긴밀히 협력해 핵심 기술을 확보하고 새로운 성장 기회를 만들어 나가자”고 강조했다.

권혁석 엠케이켐앤텍 회장은 “동반성장이라는 공동의 목표를 향해 나아가자”며 “상생의 동반자로서 함께 날아오를 수 있는 지혜와 역량을 나누자”고 말했다.

삼성전기는 연 매출 10억원대부터 1조원대 기업까지 국내외 약 900여개 협력사와 거래하고 있다. 이 중 국내 주요 부품업체 40개사가 ‘협부회’ 회원사로 활동 중이다. 1986년 결성된 협부회는 40년 가까운 역사를 이어오고 있다.

올해 협부회 회장사로 선출된 엠케이켐앤텍은 1996년 설립 이후 인쇄회로기판, 반도체, 전자부품 등 표면처리 분야에서 성장을 이어오고 있다.

삼성전기는 지난 4월 동반성장위원회 및 협력사들과 ‘협력기업 생태계 강화 협약’을 맺고, 2025년부터 2027년까지 3년간 약 2000억원을 지원하기로 하는 등 동반성장 문화를 실천하고 있다