[헤럴드경제=박혜림 기자] 토탈 이미징 솔루션 기업 캐논코리아가 가을 맞이 RF 렌즈 구매 고객 대상 RF 렌즈 정품등록 프로모션을 실시한다고 25일 밝혔다.

이번 프로모션은 출사의 계절인 가을을 맞아 사진 촬영을 즐기는 EOS R 시스템 유저에게 다채로운 촬영 경험을 선사하고자 마련됐다. 대상 제품은 총 21종으로, 다양한 화각의 단초점 렌즈부터 고성능 줌렌즈, 매크로 렌즈, 사진과 영상 모두에 특화된 하이브리드 렌즈까지 폭넓게 구성해 선택 폭을 넓혔다.

주요 제품으로 ▷초소형 팬케이크 단초점 렌즈 RF28㎜ F2.8 STM ▷인물 촬영에 최적화된 준망원 단초점 렌즈 RF85㎜ F2 MACRO IS STM ▷최대 800㎜ 초망원 화각을 지원하는 RF200-800㎜ F6.3-9 IS USM ▷F2.8의 고정 조리개를 지원하는 고성능 하이브리드 L 렌즈 RF70-200㎜ F2.8 L IS USM (BK/WH) 등 인기 렌즈들을 대거 포함했다.

프로모션 참여는 오는 11월 30일까지 대상 제품을 구매하고, 12월 8일까지 캐논코리아 공식 홈페이지에서 정품등록과 이벤트에 응모를 완료하면 된다. 참여 고객에게는 구매한 렌즈에 따라 최대 20만 원 상당의 백화점 모바일 상품권(롯데/신세계/현대 중 택 1)을 증정한다.

박정우 캐논코리아 대표이사는 “이번 정품등록 프로모션은 가을 출사 시즌을 맞아 사진과 영상으로 소중한 순간을 기록하려는 고객들을 위해 준비했다”며 “캐논의 광학 기술이 집약된 RF렌즈 라인업과 함께 풍요로운 촬영 경험을 즐기시길 바란다”고 말했다.

RF 렌즈 정품등록 프로모션 관련 자세한 내용은 캐논코리아 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.