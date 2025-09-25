지난 2월 대한민국 일하기 좋은 기업 Top2 선정에 이어 아시아에서도 인정 가족친화경영 이행과 조직문화 혁신으로 글로벌 신뢰경영 실천 성과

[헤럴드경제=이태형 기]한국수자원공사(K-water)가 글로벌 신뢰경영 평가기관인 GPTW(Great Place to Work) 주관의 ‘아시아에서 가장 일하기 좋은 기업 200대’에 선정됐다고 25일 밝혔다.

‘아시아에서 가장 일하기 좋은 기업 200대’는 아시아 16개국 기업을 대상으로 글로벌 표준 신뢰경영지수와 조직문화에 대한 평가를 거쳐 대기업과 중소기업 각 100개 기업을 발표한다.

한국수자원공사는 올해 2월 열린 ‘대한민국 일하기 좋은 기업’에서 Top2를 기록한 데 이어, 이번 아시아 평가에서도 대기업 부문 22위에 올랐다.

한국수자원공사는 다양한 계층의 직원이 존중받는 근무환경 조성을 위해 ▷부서별 맞춤형 코칭 프로그램 ‘비스포크’ ▷세대·직급 간 소통과 융화를 돕는 ‘블렌딩’ ▷구성원 의견을 익명으로 수렴하는 ‘톡톡수(水)렴’ 등을 운영해오고 있다.

또 근무시간 준수를 위한 ‘PC-off제’와 ‘모성보호제도’를 정착시켜 일과 가정의 양립을 실질적으로 지원하고 있다.

한국수자원공사는 이번 수상을 계기로 가족친화경영을 한층 강화할 방침이다.

직장 어린이집 운영 확대, 참여형 조직문화 개선 프로그램의 지속 운영, 직원 창의성과 업무 효율성 제고를 위한 신규 제도 도입을 검토하고 있다.

이와 함께 9월부터는 한국수자원공사만의 워케이션 프로그램인 워터케이션을 시범 운영하며 새로운 근무문화를 만들어가고 있다.