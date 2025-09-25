행정안전부, 한국세무사회와 ‘찾아가는 마을세무사’ 행사 개최 10월 1일까지 전국 전통시장에서 영세자영업자, 지역주민 대상 무료 세무 상담 소상공인 지원용품 기부, 전통시장 장보기 캠페인도 진행

[헤럴드경제=이태형 기자]행정안전부는 25일 서울 구로구 남구로시장에서 한국세무사회와 ‘찾아가는 마을세무사’ 행사를 개최한다고 밝혔다.

지방자치단체와 지방세무사회는 10월 1일까지 전국의 전통시장에서 ‘찾아가는 마을세무사’ 행사를 진행한다.

이번 행사를 통해 평소 세무 상담 기회를 얻기 어려웠던 영세자영업자, 소상공인, 지역 주민들이 생활 현장에서 직접 세무 상담을 받을 수 있다.

특히, 상속·증여세, 양도세, 취득세·재산세 감면 등 실생활과 밀접한 상담 수요가 많을 것으로 예상되며, 이를 통해 주민들의 세금 부담을 완화하고 납세자 권익을 두텁게 보호하는 계기가 될 것으로 기대된다.

이번 행사에서는 무료 세무 상담 외에도 전통시장 활성화를 위한 ‘소상공인 지원용품 기부’와 ‘전통시장 장보기 캠페인’을 함께 진행한다.

‘고향사랑기부제 홍보 캠페인’도 병행해 지역사회와 전통시장이 함께 활력을 찾을 수 있도록 할 예정이다.

김민재 행안부 차관은 “추석을 맞아 마을세무사가 전통시장을 직접 찾아가 지역 주민의 세금 고민을 덜어드릴 수 있게 되어 뜻깊다”며 “이번 주부터 2차 민생회복 소비쿠폰 지급이 시작돼 전통시장에 다시 찾아온 활기가 지역경제 회복과 서민 생활 안정으로 이어지도록 행안부에서도 적극 노력하고, 지방자치단체와 협력해 마을세무사 제도를 더욱 활성화하겠다”고 말했다.

한편 마을세무사 제도는 세무 조력이 필요한 취약계층과 영세사업자들에게 마을세무사로 위촉된 세무사들이 세무 상담을 무료로 제공하는 제도이다. 2016년에 전국적으로 시행됐으며, 2024년에는 1300여 명의 마을세무사가 5만여 건의 세무 상담을 지역 주민에게 무료로 제공한 바 있다.