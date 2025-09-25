김병기 민주당 원내대표 정책조정회의 발언 “尹 헛된 망상, ‘지귀연 재판부’에서 시작돼” “보석 신청…불가능한 것 누구보다 잘 알아” “사법부 자성과 결자해지 강력히 촉구한다”

[헤럴드경제=안대용·한상효 기자] 김병기 더불어민주당 원내대표는 25일 “윤석열의 헛된 망상은 ‘지귀연 재판부’의 편법·불법 판결(결정)에서 시작됐다”며 “사법부의 자성과 결자해지를 다시 한 번 강력히 촉구한다”고 밝혔다.

김 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 민주당 정책조정회의에서 “윤석열은 갱생의 의지가 여지가 없다”면서 “사법부의 자성과 결단을 강력하게 촉구한다”며 이같이 말했다.

김 원내대표는 “윤석열은 법적으로 불가능한 보석을 신청했다”며 “본인이 법조인이다. 사형이나 무기징역에 해당하는 범죄에는 보석의 원칙이 불가능함을 누구보다도 잘 알고 있는 사람”이라고 운을 뗐다.

이어 “그 사실을 누구보다 잘 아는 윤석열이 어떤 의도로 보석을 신청했는지 많은 국민께서 의구심을 품지 않을 수 없다”며 “윤석열이 다시 세상 밖으로 나오는 게 아닌지 불안해하고 있다. 도대체 누가 윤석열에게 이런 희망 고문을 하고 있나”라고 했다.

김 원내대표는 “또 누가 국민의 불안을 키우고 있는 것인가”라며 “극우 성향의 ‘윤어게인’ 세력이 주도하는 장외집회인가, 아니면 국민 불신 속에서도 유유자적 재판을 이어가는 지귀연 재판부인가, 그것도 아니라면 특검법 위헌 확인·헌법소원을 정식 심판에 회부한다는 헌법재판소인가”라고 했다.

이어 “윤석열은 이 모든 상황을 탈옥의 기회로 삼는 내란수괴다”라며 “윤석열의 갱생은 단언컨대 불가능하다”고 했다.

김 원내대표는 “바늘로 코끼리를 잡는 심정으로 오늘도 촉구한다. 사법부부터 제발 대오각성 하시기 바란다”며 “윤석열의 헛된 망상은 지귀연 재판부의 편법·불법 판결에서 시작됐다. 이 점은 누구도 부정할 수 없다”고 했다. 그러면서 “사법부의 자성과 결자해지를 다시 한 번 강력히 촉구한다”고 했다.