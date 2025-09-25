CLE 전 모델 라인업 완성 쿠페·카브리올레 포트폴리오 경쟁력 강화 10월 2일 오전 온라인 스페셜 캠페인 15대 한정 ‘리미티드 에디션’ 출시 예정

[헤럴드경제=서재근 기자] 메르세데스-벤츠 코리아는 세련미와 스포티함을 모두 갖춘 CLE의 고성능 쿠페 모델 ‘메르세데스-AMG CLE 53 4MATIC+ 쿠페’를 출시한다고 25일 밝혔다.

‘메르세데스-AMG CLE 53 4MATIC+ 쿠페’는 CLE 라인업 특유의 세련된 디자인 언어를 유지하면서 고성능 브랜드 메르세데스-AMG가 선사하는 독보적인 드라이빙 퍼포먼스를 더한 고성능 2-도어 쿠페로, 지난 4월 서울모빌리티쇼에서 국내 최초 공개됐다.

벤츠 코리아는 이번 ‘메르세데스-AMG CLE 쿠페’ 출시로 CLE 전 모델 라인업을 완성하고 쿠페 및 카브리올레 포트폴리오를 강화했다. CLE 쿠페 및 카브리올레는 올해 1-8월 총 2215대 판매, 약 35%의 시장 점유율을 기록했다.

아울러 벤츠 코리아는 오는 10월 2일 오전 온라인 스페셜 캠페인을 통해 스포티한 감각을 강조하는 디자인 디테일들을 더한 ‘메르세데스-AMG CLE 53 4MATIC+ 쿠페 리미티드 에디션’도 함께 선보일 예정이다. 차량은 온라인 세일즈 플랫폼 ‘메르세데스-벤츠 스토어’를 통해 총 15대 한정 판매되며, 구입 고객 모두에게 ‘태양의서커스 쿠자’ VIP 티켓이 각 2매씩 증정된다.

‘메르세데스-AMG CLE 53 4MATIC+ 쿠페’는 업그레이드된 트윈 스크롤 터보차저가 장착된 3.0ℓ 직렬 6기통 엔진(M256M)을 탑재해 최고 출력 449마력과 최대 토크 57.1㎏.m의 퍼포먼스를 발휘한다.

여기에 2세대 통합 스타터 제너레이터를 통해 시동 시 최대 17㎾의 힘을 추가로 제공한다. 엔진은 짧은 변속 시간, 빠른 반응, 더블 디클러치 기능 등이 특징인 AMG 스피드시프트 TCT 9G 변속기와 결합됐으며, 저공해차량 2종 인증 획득으로 혼잡 통행료 및 공영주차장 주차요금 감면 등의 혜택도 제공한다.

이와 함께 ▷가변식 사륜구동 AMG 퍼포먼스 4MATIC+ ▷AMG 라이드 컨트롤 서스펜션, 최대 2.5도의 뒷바퀴 조향각을 지원하는 ▷리어 액슬 스티어링이 기본 적용됐으며, 엔진과 변속기, 서스펜션 및 스티어링 반응 등을 조절할 수 있는 ▷AMG 다이내믹 셀렉트 등 AMG 주행 관련 기능을 대거 탑재했다.

디자인을 살펴보면, 지면에 가깝도록 낮게 설계된 ‘샤크 노즈’ 형상의 긴 후드, 보닛 위의 에어 벤트 등은 CLE의 패밀리룩을 완성한다. 앞뒤로 확장된 펜더와 20인치 AMG Y스포크 경량 알로이 휠, 넓은 윤거는 역동적인 비율을 구현한다. 후면부는 유려한 라인에 입체적인 형태의 2개 LED 리어 라이트와 스포일러 립을 더해 세련된 실루엣을 완성한다.

내부는 파워 레드와 블랙 컬러의 조합으로 강인한 인상을 강조한다. 투톤 나파 가죽을 적용한 헤드레스트 일체형 스포츠 시트로 존재감을 드러내며, 여기에 12.3인치 디지털 계기판과 운전자 중심의 11.9인치 세로형 LCD 중앙 디스플레이, 그리고 메탈 위브 트림으로 스포티한 매력을 강화했다.

이 이에도 3세대 MBUX 인포테인먼트 시스템이 탑재된 메르세데스-AMG CLE 쿠페에서는 국내,외 다양한 제3자 개발 애플리케이션을 즐길 수 있으며, 이는 차량 내 데이터를 통해 이용 가능하다. 여기에 3세대 MBUX 인포테인먼트 시스템에 맞춤 설계된 ‘티맵 오토’도 적용돼 이와 연동된 헤드업 디스플레이 및 증강 현실 내비게이션 등을 이용할 수 있다.

메르세데스-AMG CLE 53 4MATIC+ 쿠페의 일반 모델과 리미티드 에디션의 국내 가격은 각각 1억770만원, 1억3130만 원(부가세 포함 및 개별소비세 인하분 반영)이며, 일반 모델은 이달 26일부터, 리미티드 에디션은 10월부터 고객 인도 예정이다.