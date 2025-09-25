개인화 시스템 기반 맞춤형 서비스

[헤럴드경제=정호원 기자] 케이뱅크가 고객이 자신의 금융 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 돕는 ‘내돈이야기’ 서비스를 출시했다고 25일 밝혔다.

‘내돈이야기’ 서비스는 케이뱅크 앱에서의 고객 금융생활을 개인화 시스템을 기반으로 통합 분석한 데이터를 제공한다. 총 3개의 맞춤형 서비스로 ▷나의 현금흐름 ▷이달의 지출점검 ▷나의 혜택으로 구성했다.

‘나의 현금흐름’은 케이뱅크 통장의 입출금 내역과 체크카드의 사용이력을 모아 인공지능(AI)기술을 통해 카테고리별로 분류해 월별 변화 추이를 시각화해 보여준다. ‘들어온 돈’은 급여·이자 등 4가지 항목으로 ‘나간 돈’은 결제·이체 등 총 26개 영역으로 세분화해 분석해준다. 조회기간·계좌(입출금통장, 파킹통장 등)·체크카드 등을 설정해서 확인하고 싶은 부분 별로 한 눈에 볼 수 있다.

‘이달의 지출점검’을 통해 매달 지출 중 고정비용을 영역별로 분석하고 가장 자주 이용한 가맹점 정보까지 확인해 지출 습관을 객관적으로 돌아볼 수 있다.

‘나의 혜택’에서는 매달 케이뱅크에서 받은 혜택을 수수료 면제·이자·캐시백 등 4가지로 구분해 제공한다. ATM기기 이용 시 면제된 수수료 내역과 돈나무 키우기, 용돈받기 등 앱테크 서비스를 통해 받은 총 현금 혜택을 확인할 수 있다.

케이뱅크는 ‘내돈이야기’ 서비스 출시를 기념해 퀴즈 프로모션을 실시한다. 다음달 2일까지 프로모션 페이지에서 간단한 퀴즈의 정답을 제출하면 된다. 퀴즈를 맞춘 정답자 중 2000명에게 아이스 아메리카노 모바일 교환권을 증정한다.

케이뱅크 관계자는 “고객의 금융 생활을 한 눈에 쉽게 이해하고 관리할 수 있도록 돕기 위해 이번 서비스를 선보였다”며 “앞으로도 고객의 관점에서 보다 편리하고 유용한 금융 서비스를 위해 노력하겠다”고 말했다.