경기 시흥경찰서 60대 종업원 체포

[헤럴드경제=한지숙 기자] 경기도 시흥의 한 세차장에서 업주가 종업원이 휘두른 흉기에 찔려 숨지는 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.

경기 시흥경찰서는 살인 혐의로 A 씨(60대)를 체포해 조사하고 있다고 25일 밝혔다.

A 씨는 전날 밤 자신이 근무하는 대야동의 한 세차장 사무실에서 60대 업주를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받고 있다.

A 씨는 범행 직후인 같은 날 오후 10시 27분쯤 경찰에 전화해 “내가 사람을 죽였다”고 신고했다.

현장에 출동한 경찰은 세차장 사무실 앞에서 A 씨를 현행범으로 체포했다.

A 씨는 전날 근무을 마치고 퇴근한 뒤 다시 세차장으로 돌아와 범행한 것으로 조사됐다.

다만 경찰은 경찰서로 압송된 A 씨가 구토 증세를 보여 병원에 입원 조치하고 ‘치료 후 조사’를 결정했다.

경찰 관계자는 “피의자가 외상은 없고 생명에도 지장은 없지만 조사할 수 있는 건강 상태가 아니어서 일단 병원으로 이송했다”며 “상태가 안정되는 대로 범행 동기 등을 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침”이라고 말했다.