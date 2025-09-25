‘고객 최우선’ 경영 철학

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자서비스가 ‘2025 한국경영대상’에서 CEO 분야 고객만족 부문을 수상했다. 김영호 삼성전자서비스 대표이사(부사장)는 서비스 산업의 발전과 고객 만족 실현을 선도한 공로를 인정받아 이번 수상의 영예를 안았다.

한국경영대상은 산업정책연구원이 주관하고 산업통상자원부·중소벤처기업부 등이 후원하는 권위 있는 상으로, 탁월한 리더십과 차별화된 경영 전략으로 국가 산업 발전에 기여한 기업 및 CEO에게 수여된다.

올해 시상식은 25일 서울 양재동 엘타워에서 열렸으며, 김영기·이화진 산업정책연구원 원장을 비롯해 수상자 40여 명이 참석했다.

삼성전자서비스는 ‘고객 최우선’ 경영 철학을 기반으로 업계 최다 서비스센터와 출장서비스 전담센터, 기업 전담 B2B 센터 등을 운영하고 있다.

서비스센터 방문이 어려운 고객을 위해 정기적으로 지역을 순회하는 ‘찾아가는 서비스’와 고객이 지정한 시간·장소에서 점검받을 수 있는 ‘휴대전화 방문 서비스’를 운영하고 있다.

고객이 주말 및 공휴일에도 제약없이 휴대폰 점검을 받을 수 있도록 ‘주말케어센터’를 업계 최초로 도입했으며, 원하는 시각을 지정해 대기 없이 이용할 수 있는 ‘서비스센터 예약제’도 지속 확대하고 있다.

또한 AI 기술을 적극적으로 서비스에 접목해 가전제품 원격진단(HRM), 구독제품의 상태를 실시간 분석해 이상을 알려주는 ‘AI 사전케어 알림’ 등을 제공하고 있다.

더불어 수해·화재 등 재난 발생 시 ‘재해 복구 특별 서비스’를 통해 피해 지역의 조속한 일상 회복을 지원하고, ‘삼성 희망디딤돌 2.0’ 프로그램에 참여해 자립준비청년의 기술 역량 강화에도 힘쓰고 있다.

김영호 삼성전자서비스 대표이사는 “고객 최우선 가치 실현을 위한 임직원의 노력이 이번 수상으로 이어졌다. 앞으로도 고객 중심의 차별화된 서비스로 고객 만족을 실현하기 위해 노력하겠다”고 말했다.