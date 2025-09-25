텍사스 이민단속국 구금시설 총격 ‘反 이민국’ 좌파 행동 트럼프 좌파 비난 “이번주 안티파 해체 명령”

[헤럴드경제=도현정 기자]미국 이민세관단속국(ICE) 구금시설을 향한 총격사건이 벌어지자, 도널드 트럼프 미국 대통령은 좌파를 맹비난하며, 반(反) 파시즘·반인종주의 좌파 운동 단체인 ‘안티파(Antifa)’ 해체에 나서겠다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 24일(현지시간) 자신의 사회관계망(SNS) 플랫폼 트루스소셜에 ICE 대상 총격이 발생한 것을 두고 “이는 야비하다. ICE의 용감한 남녀 요원들은 그저 임무를 수행할 뿐이며, 최악 중의 최악 범죄자를 우리나라에서 추방하려 할 뿐”이라 게시했다. 이어 “그들은 정상이 아닌 급진 좌파의 전례 없이 증가하는 위협과 폭력, 공격에 직면하고 있다. 이러한 폭력은 급진 좌파 민주당원이 끊임없이 법 집행 기관을 악마화하고 ICE 폐쇄를 요구하고 ICE 요원을 나치에 비유한 결과”라 지적했다.

그는 “찰리 커크 암살 이후 계속되는 급진 좌파 테러리스트의 공격은 반드시 중단돼야 한다”며 “우리는 이미 안티파를 테러 조직으로 지정했으며, 나는 이번 주에 이들 국내 테러 조직을 해체하기 위한 행정명령에 서명할 것”이라 밝혔다.

24일(현지시간) 텍사스주 댈러스에서는 ICE의 구금시설을 향한 총격 사건이 벌어졌다. 총격으로 구금되어있던 1명이 사망하고 2명이 다친 가운데, 용의자 조슈아 잔은 현장에서 스스로 목숨을 끊었다. 댈러스 경찰과 국토안보부, 연방수사국(FBI) 등은 용의자가 사용하지 않은 총탄에 ‘반(反) ICE’ 문구가 새겨진 점 등을 통해 최근의 강경한 이민자 단속 등에 항의하는 정치적인 동기가 작용한 사건으로 판단했다.

트럼프 대통령은 이를 계기로 좌파 진영을 비난하며 안티파 해체를 예고했다. 그는 지난 22일 우파 활동가인 찰리 커크의 암살 사건을 두고도 안티파에 책임을 돌리며 안티파를 국내 테러 단체로 지정했다. 안티파의 활동을 막기 위해 자금줄 등을 원천 봉쇄하겠다는 입장도 밝힌 바 있다. 여기에 이번주 안으로 조직을 해체하겠다는 강경안을 더한 것이다.

그는 야당인 민주당을 향해 “ICE와 미국 법 집행기관에 대한 수사(修辭)를 지금 당장 중단할 것을 요구한다”며 “트럼프 행정부는 법 집행 기관 지원과 강력한 국경, 국토 안보, 폭력적 불법 범죄자 추방, 우리나라를 공포에 떨게 하는 좌익 국내 테러의 완전한 근절에 전념하고 있다”고 항변했다.