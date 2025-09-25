AI로 클라우드 구축 및 생산성·품질까지 관리 미 반도체 기업, IT 인프라 구축 비용 30% 절감 여러 글로벌 제조기업과 협력 중

[헤럴드경제=박혜림 기자] SK AX가 ‘인공지능 전환’(AX)을 기반으로 한 클라우드 매니지드 서비스로 글로벌 제조기업 공략에 나선다.

SK AX는 글로벌 제조기업을 대상으로 ‘AX 기반 클라우드 매니지드 서비스’(MSP)를 전면 확대한다고 25일 밝혔다.

MSP는 단순한 클라우드 인프라 구축을 넘어 생산성과 품질, 비용까지 동시에 개선할 수 있는 AI 중심 운영 모델이다.

과거와 달리 최근 글로벌 제조기업은 신규 산업군 고객 유입과 지역 확장에 대응하기 위해, 생산능력을 빠르고 유연하게 확대해야 하는 상황에 놓여 있다. 동시에 노동력 고령화, 복잡한 설비와 시스템, 높은 IT 인프라 비용 같은 과제도 여전히 해결해야 한다.

SK AX는 이러한 변화에 대응하기 위해 프라이빗 클라우드는 물론 다양한 퍼블릭 클라우드까지 통합 관리할 수 있는 멀티 클라우드 관리 플랫폼 ‘엠씨엠피’(MCMP)를 중심으로 AI 기반 운영 체계를 제공한다. ▷자원과 비용을 실시간 분석해 최적화하는 ‘AI 핀옵스’ ▷문제를 감지해 자동 복구하는 ‘AI 옵스’ ▷안정적 운영을 지원하는 ‘AI 에이전트’가 핵심이다.

이 체계를 통해 고객사는 생산성을 높이고 비용을 절감할 수 있을 뿐 아니라, 클라우드 전환을 기반으로 생산능력을 유연하게 확장하는 한편, AI 기반 데이터 분석 환경도 빠르게 구축할 수 있다.

클라우드 전환과 AI 운영 체계 도입은 제조 현장에서 눈에 보이는 성과를 만들어내고 있다. 미국 반도체 장비 제조기업과 글로벌 물류·운송 기업은 SK AX의 AX 기반 클라우드 MSP를 도입해 인프라 구축 기간을 크게 줄였고 운영 비용도 약 30% 절감했다. 관리 효율성 역시 개선됐다.

AI 핀옵스는 사용률이 낮은 자원을 자동 축소·정지하고 필요한 시점에만 확장하도록 해 자원 낭비를 최소화했다. 여기에 지능형 모니터링과 자율 복구, AI 에이전트 기반 자동 운영을 더해 IT 인프라 관리 비용까지 줄일 수 있었다.

이밖에 생산 능력 확장이 중요한 업종에서도 클라우드 전환은 효과를 보이고 있다. 글로벌 첨단 소재 제조기업은 생산관리시스템(MES)과 전사적 자원관리(ERP)를 클라우드 기반으로 전환 중이다.

제조 현장에서 쏟아지는 대규모 데이터를 AI로 분석·활용해 생산성과 품질을 향상시키고, 변동이 심한 글로벌 수요에 신속히 대응하기 위해서는 안정적이고 확장 가능한 클라우드 환경이 필수적이다. 미국과 유럽을 비롯한 주요 시장에서는 사업 초기부터 AX 기반 클라우드 MSP를 도입하는 사례가 빠르게 늘고 있다.

SK AX는 이미 여러 글로벌 제조기업과 협력을 이어가고 있으며, 현장에서 확인된 비용 절감과 생산성 및 품질 향상 성과가 새로운 파트너십으로 확산되고 있다.

SK AX 신장수 Cloud 부문장은 “제조업은 복잡하고 정밀한 운영이 요구되는 만큼 AI와 클라우드를 결합한 디지털 운영 체계는 더 이상 선택이 아닌 필수”라며, “SK AX는 글로벌 제조기업이 생산성과 유연성을 높이고 리스크를 줄일 수 있도록 AX 기반 클라우드 MSP 혁신을 계속 이어가겠다”고 말했다.