강일생태육교, 강동구 상징 담은 관문으로 재탄생 밝고 안전한 보행길…도시경관의 품격 높이는 변화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강동구(구청장 이수희)는 SH공사와 함께 추진한 ‘강일생태육교’의 경관개선사업을 마치고, 도시와 자연을 잇는 강동구의 새로운 랜드마크로 조성했다고 밝혔다.

지하철 5호선 강일역 인근에 위치한 강일생태육교는 하남에서 강동구로 진입할 때 마주하게 되는 관문으로, 이번 경관개선을 통해 단순한 보행 통로를 넘어 강동구의 상징적인 시설로 재탄생했다.

이번 개선의 핵심은 강동구를 대표하는 매화(구화), 종달새(구조), 잣나무(구목)를 디자인 모티브로 활용한 것이다.

세 가지 상징 요소가 육교 전체에 반영돼 강동의 정체성과 자연친화적 도시 이미지를 시각적으로 담아냈다.

낮에는 활짝 핀 매화를 형상화한 구조물이 밝고 생명력 있는 도시 이미지를 표현하고, 밤에는 LED 빛이 은은한 파동처럼 흐르며 강동의 미래를 상징한다.

특히, 조명은 빛 공해를 최소화한 친환경 설계로 구현됐으며, 내부 보행로에는 간접조명을 설치해 눈부심을 줄이고 보행 안전을 높였다.

구는 이번 사업을 위해 주민들의 목소리를 적극 반영했다. 노후 육교 개선 사업이 오랫동안 주민들이 요구해 온 과제였던 만큼, 주민설명회와 의견 수렴 절차를 거쳐 추진했으며, SH공사와 긴밀한 협업으로 디자인 개선안을 마련했다.

한 주민은 “예전에는 어둡고 단조로워서 지나갈 때마다 불편했는데, 이제는 밝고 멋스러워져서 기분이 좋아진다”고 소감을 전했다.

구는 이번 사업은 도시와 자연의 연결성 강화, 도시경관 품격 제고, 야간 보행 안전 향상 등 주민 생활 속에서 체감할 수 있는 실질적인 변화를 가져올 것으로 기대하고 있다.

이수희 강동구청장은 “강일생태육교는 친환경 생태통로이자 경관디자인이 조화롭게 어우러진 강동의 상징적 관문”이라며 “앞으로도 강동구를 친환경적인 경관 도시로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.