[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]경북 영천시는 강원도 삼척 정라지구 도시재생사업지에서 열린 ‘2025 대한민국 도시·지역혁신 산업박람회’에서 행정안전부 장관상을 받았다고 25일 밝혔다.

영천시가 수상한 도시·지역혁신대상은 국토교통부가 도시·혁신(정비·재개발) 등 정책과 연계된 다양한 분야에서 우수한 성과를 거둔 기관에 수여하는 것이다.

영천시는 ‘공공부문 지역상권 활성화’ 분야에서 ‘LOCAL FIRST 영천’을 주제로, 도시재생사업지와 거점시설을 연계해 지역 상권을 활성화 및 지역특화 분야에서 높은 점수를 받았다.

특히 완산동 도시재생사업을 통해 별무리상상창고, 숭렬당 두부공방 등 거점시설을 조성하고 완산뜨락, 중앙동 마을관리사회적협동조합 등 사회적 경제조직을 설립한 점도 높이 평가됐다.

최기문 영천시장은 “이번 수상은 주민들의 적극적인 참여와 관심으로 일궈낸 결과물”이라며 “삶터 개선과 긍정적인 변화를 위해 주민들과 함께 지역경제 발전에 힘쓰겠다”고 말했다.