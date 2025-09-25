[헤럴드경제=신동윤 기자] 미국 뉴욕증시의 3대 주가지수가 사상 최고치를 찍은 후 이틀째 동반 하락세를 보였다. 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 ‘증시 고평가’ 발언이 잔향을 남겼다. 여기에 엔비디아와 오픈AI의 대규모 투자 또한 여전히 ‘AI 거품론’ 의구심을 지우지 못하고 있다.

25일 금융투자업계에 따르면 24일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 장 마감 무렵 다우존스30산업평균지수는 전장보다 171.50포인트(0.37%) 내린 4만6121.28에 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 18.95포인트(0.28%) 밀린 6637.97, 나스닥종합지수는 75.62포인트(0.33%) 떨어진 2만2497.86에 장을 마쳤다.

뉴욕증시의 주요 주가지수는 이틀째 약세 흐름을 이어갔다. 이미 주가지수가 고평가라는 인식이 시장에 팽배했던 상황에서 전날 파월이 “상당히 고평가된 것 같다”고 발언한 점은 조정의 빌미가 되고 있다.

S&P500 지수는 이틀간 0.8% 떨어졌고 나스닥 지수는 1% 이상 떨어졌다.

주가 고점 인식과 더불어 AI 산업도 거품이 낀 것 아니냐는 의구심이 지속되고 있다. 엔비디아와 오픈AI가 체결한 1000억달러 규모의 공급 계약이 실상 ‘순환출자’ 구조라는 지적 속에서 위험 회피 심리가 강해진 것이다.

엔비디아와 오픈AI의 거래는 엔비디아가 오픈AI에 자금을 지원하고 오픈AI가 수익을 내면 그 돈으로 엔비디아 칩을 구입하는 구조로 돼 있다. 이는 과거 닷컴버블 시기 일부 통신 장비 업체가 매출을 유지하기 위해 특정 기업에 자금을 지원하고 그 돈으로 장비를 구입하게 한 사례와 흡사하다는 게 월가의 지적이다. 그러면서 이같은 ‘돌려막기’는 거품 붕괴를 앞두고 나타난다는 경고가 이어지고 있다.

제이 해트필드 인프라스트럭쳐캐피털어드바이저스 최고경영자(CEO)는 “‘아무도 AI를 사용하지 않을 것이고 세상은 종말을 맞이할 것’이라고 말하지는 않겠지만 현재 밸류에이션은 분명히 그러하다”며 “낙관할 실질적 이유가 없다”고 말했다.

미국 데이터베이스 인프라 기업 오라클도 주가가 내림세였다. 150억달러를 조달하기 위해 채권을 발행한다는 소식이 투심을 억눌렀다.

업종별로는 소재와 부동산이 1% 이상 떨어졌다. 반면 에너지는 1.23% 상승했다.

시가총액 1조달러 이상의 거대 기술기업 중에선 엔비디아와 애플, 아마존, 알파벳이 1% 안팎으로 내렸다. 반면 테슬라는 4% 뛰었다.

중국 최대 전자상거래 업체 알리바바는 AI 투자를 예상보다 더 늘리겠다고 밝히면서 주가가 9% 가까이 올랐다.

캐나다 광산 채굴업체 리튬 아메리카스는 도널드 트럼프 행정부가 지분 인수를 추진한다는 소식에 주가가 95% 폭등했다.

마이크론은 견조한 실적을 발표했음에도 AI 거품론 경계 속에 3% 가까이 하락했다.

미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 지난 19일까지 일주일간 미국 상업용 원유 재고는 60만7000배럴 감소했다. 시장 예상치는 80만배럴 증가였다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 현재 연방기금금리 선물시장은 12월까지 기준금리가 50bp 인하될 확률을 75.2%로 반영했다. 전날 마감 무렵의 75.1%와 큰 차이는 없었다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 0.46포인트(2.76%) 떨어진 16.18을 기록했다.