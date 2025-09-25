[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]iM금융그룹은 지난 23일 서울가든호텔에서 개최된 ‘2025 국가공헌대상’ 시상식에서 ‘경제부총리 겸 기획재정부 장관상’을 수상했다.

올해로 12회를 맞은 ‘국가공헌대상’은 다양한 분야에서 국가공헌활동으로 인정될 수 있는 경영모델을 제시한 기업과 기관에 주어진다.

iM금융그룹은 ESG 경영 실천으로 국가 지속가능역량 확보에 기여한 기업으로 선정돼 ESG 경영 부문에서 수상의 영예를 안았으며 그룹의 ESG 경영 성과를 대외적으로 공인받았다.

iM금융그룹은 공적 심의 및 외부 전문가 평가 과정에서 탄소중립 실천 노력, 고객의 친환경 활동을 지원하는 녹색금융 상품 제공, 포용금융을 통한 취약계층 금융 접근성 제고, 지속가능경영보고서 19회 발행 등 이해관계자 소통 강화의 성과에 대해 높은 평가를 받았다.

iM금융그룹 황병우 회장은 “그룹 내에서 ESG가 일회성이 아닌 기업문화로 내재화되고 있다”며 “앞으로도 대한민국을 넘어 글로벌 무대에서 ESG를 선도하는 금융그룹으로 자리매김하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.