李대통령, 안전보장이사회 공개 토의서 의장국 자격 AI, 사나운 맹수 될 수도…케데헌 속 사랑스러운 더피 될 수도 “AI가 가져올 변화 인류가 재도약할 발판으로 만들어 내야”

[헤럴드경제(뉴욕)=서영상 기자] 이재명 대통령은 24일(현지시간) 대한민국 유엔 가입 이래 첫 안전보장이사회(안보리) 공개 토의에서 의장국 자격으로 “대한민국이 ‘글로벌 책임 강국’으로서 AI가 인류의 지속 가능한 미래를 만드는 도구가 될 수 있도록 국제사회와의 협력을 주도하는 길에 앞장서겠다”고 밝혔다.

이날 유엔총회 참석을 위해 미국을 방문중인 이 대통령은 뉴욕에 위치한 유엔 본부에서 안보리 공개토의를 주재해 모두발언에서 이같이 말했다.

‘AI와 국제평화·안보’를 주제로 열린 이날 공개 토의에서 이 대통령은 AI를 새끼 호랑이에 비유하며 “우리 앞의 새끼 호랑이는 우리를 잡아먹을 사나운 맹수가 될 수도 있고, ‘케이팝 데몬 헌터스’ 나오는 사랑스러운 ‘더피’가 될 수도 있다”면서 AI의 양면성을 강조했다.

이 대통령은 “AI는 지식과 정보 처리 전 과정에서 가장 파괴적 혁신을 가져올 발명품이고, 스스로 인간처럼 판단과 결정까지 내릴 수 있다”면서 “우리가 AI라는 도구를 어떻게 다룰 것인지에 따라 우리 앞에는 전혀 다른 미래가 펼쳐지게 될 것”이라고 전망했다.

따라서 “AI를 잘 활용한다면, 저성장, 고물가 같은 난제를 해결해 새로운 번영의 길을 열어내고, 의료, 식량, 교육 등 여러 문제에 해답을 줄 수도 있다”면서 “변화에 대비하지 못한 채 끌려간다면 극심한 기술 격차가 ‘철의 장막’을 능가하는 ‘실리콘 장막’으로 작동해 전 세계적인 불평등과 불균형을 심화시킬 것”이라고 했다.

이에 이 대통령은 AI와 관련한 인류 공통 규범의 필요성을 주장하며 “유일하고도 현명한 대처는 ‘국익을 위해 경쟁하되 모두의 이익을 위해 협력하는’ 것”이라고 제시했다.

특히 AI를 활용해 WMD(대량살상무기) 확산을 감시하는 등 분쟁을 예방하고 평화를 유지하는 훌륭한 도구가 될 수 있다는 점에서 안보리의 역할과 책임에 대해서도 이 대통령은 강조했다.

만약 AI가 통제력을 상실한다면 “허위 정보가 넘쳐나고 테러, 사이버 공격이 급증하는디스토피아의 미래를 피할 수 없을 것”이라면서 “안보리는 그간 테러리즘, 사이버 공격, 팬데믹 같은 진화하는 위협에 적극 대처하며 국제사회의 방향과 비전을 제시해 왔다“고 했다.

이 대통령은 10월 말에 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체에(APEC)에서 “APEC AI 이니셔티브 채택을 추진하고 있다”는 점을 강조하며 대한민국이 “기술 발전의 혜택을 함께 누리는 ‘AI 기본사회’, ‘모두의 AI’가 새로운 시대의 뉴노멀이 될 수 있도록 노력하고 있다”는 점을 강조했다.

그러면서 “우리 앞에 주어진 새로운 시대적 사명을 마다하지 말자”면서 “AI가 가져올 변화를 인류가 재도약할 발판으로 만들어 내자”고 했다.

이 대통령이 안보리 회의를 주재하는 것은 한국이 9월에 안보리 의장국을 맡았기 때문이다.

안보리는 190여 개 유엔 회원국에 구속력이 미치는 결정을 할 수 있는 유일한 기구로, 국제 평화 및 안보 유지 관련 사안을 주로 논의한다.

미국과 영국, 프랑스, 중국, 러시아 등 5개 상임이사국과 총회에서 선출된 2년 임기의 비상임이사국 10곳으로 구성됐다.

의장국은 한달씩 이사국이 돌아가면서 맡는데, 9월은 대한민국 차례다. 대한민국 정상이 안보리 공개 토의를 주재하는 건 이번이 처음이다.

이 대통령은 회의 직전 가진 약식브리핑에서 “이번 회의 주재를 무척 뜻깊게 생각한다”며 “특히 인공지능(AI) 관련해 전 유엔 회원국을 대상으로 열리는 토의 주재를 맡게 돼서 의미있게 생각한다”고 했다.