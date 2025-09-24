KB국민·하나·우리 이어 NH농협 주담대 대환대출 다시 취급하지만 현장선 이자비용 절감 효과 미미 3%대 초중반 돼야 대환대출 매력 은행도 대출총량 관리 등에 소극적

[헤럴드경제=김은희 기자] 6·27 대출 규제로 사실상 막혔던 수도권 지역의 주택담보대출 대환대출 창구가 다시 열렸지만 시장의 반응은 미적지근하다. 금리 매력도가 낮은 탓에 실수요자가 움직이지 않고 있고 은행도 가계대출 총량 관리 목표 준수를 위해 갈아타기 수요에 신중한 태도를 유지하는 모양새다.

24일 금융권에 따르면 NH농협은행은 전날 주담대 대환대출 취급 제한을 해제했다. 안정적인 가계대출 물량 관리를 위해 취급을 제한한 지 3개월여 만이다.

이는 최근 주요 은행이 수도권·규제지역 1억원 초과 주담대에 대한 대환대출을 재개한 것과 보조를 맞추는 행보다.

KB국민·하나·우리은행과 인터넷은행 3사(카카오뱅크·케이뱅크·토스뱅크)는 정부가 지난 7일 주택공급 확대방안을 발표하며 대환대출 규제를 완화해 주기로 함에 따라 연이어 대환대출 업무를 정상화했다. 신한은행도 조만간 대환대출을 재개할 예정이다.

그러나 현장은 별다른 반응이 없는 분위기다. 대출금리가 연 4%대에 머물러 있어 체감할 만한 이자 비용 절감 효과가 크지 않기 때문이다. 대환대출에도 각종 비용과 시간이 수반되는 만큼 차주 입장에서는 금리가 3%대 초중반은 돼야 대환대출을 실행할 매력이 있는데 아직 그와는 거리가 멀다는 게 은행권 관계자들의 공통된 분석이다.

실제 은행연합회에 따르면 5대 은행(국민·신한·하나·우리·농협)의 평균 가계대출금리는 7월 신규취급액 기준 4.10%다. 6개월 전인 올해 1월(4.63%)보다 낮지만 1년 전인 지난해 7월(3.92%)보다는 여전히 높은 수준이다.

사실상 차주의 신용등급상 큰 변화가 있는 경우만 실질적으로 금리가 낮아지는 효과를 누릴 수 있는데 이 경우에는 금리인하요구권도 사용할 수 있어 갈아타기를 할 매력이 적다.

게다가 대환대출 시에는 신규 대출과 동일하게 6억원 한도, 규제지역의 경우 주택담보인정비율(LTV) 40% 등의 규제를 적용받기 때문에 기존 대출액이 이 범위를 초과한다면 대환 자체가 불가능하다. 증액을 할 수 없게 막아둔 것도 대환대출 수요를 제한하는 요인이다.

은행으로서도 적극적으로 대환대출을 취급하려는 움직임이 없다. 정부의 강력한 가계대출 총량 관리 기조가 유지되는 상황에서 굳이 리스크를 늘릴 이유가 없다는 게 은행의 판단이다. 대환대출의 경우 총량 관리에서 일정 부분을 제외하는 인센티브를 받고 있지만 그 정도가 작아 이렇다 할 총량 감소 효과는 없다는 게 중론이다.

최근 금융당국이 주담대 위험가중자산(RWA) 비율을 상향하는 등 정부 정책 방향이 기업대출, 모험자본 투자에 쏠려 있다는 점도 영향을 미치고 있다. 부동산 대출은 비교적 안정적이면서도 위험가중치가 낮아 은행의 선호 대상이었지만 이제는 부정적인 시선이 커지며 적극 확장할 유인이 약해졌다.

한 금융권 관계자는 “대형 은행은 줄어든 대출 총량 목표 맞추기가 힘들어서 대환대출에 아예 관심이 없다”고 전했다.

다만 향후 기준금리가 낮아지면 대환대출 시장의 분위기가 달라질 수 있다는 관측이 나온다. 미국 연방준비제도가 이달 기준금리를 내리면서 한국은행이 다음달 금리를 낮출 가능성이 점쳐지고 있다. 내년 초 추가 인하까지 이어지면 가산금리 변동이 없더라도 주담대 금리는 상당 폭 내려갈 것으로 보인다.

한 시중은행 관계자는 “일단 총량 규제 문제가 크고 부동산 대출 비율이 낮아야 좋다는 인식이 확산하고 있는 상황이라 유인책을 써서 고객을 모을 이유가 없다”며 “기준금리가 한두 차례 정도 내려가야 대환대출이 활발해지지 않을까 싶다”고 전했다.