합동대응단 1호 사건…이재명 대통령 경고 현실화

[헤럴드경제=김유진 기자] DI동일이 대규모 주가조작 사건에 연루됐다는 의혹이 불거지며 23일 하한가로 마감했다.

이날 코스피 시장에서 DI동일은 전 거래일 대비 1만950원(-29.88%) 급락한 2만5700원에 거래를 마쳤다. 장중 내내 매도 물량이 쏟아지며 가격제한폭까지 밀린 채 장을 마감했다.

금융위원회·금융감독원·한국거래소로 구성된 ‘주가조작 근절 합동대응단’은 이날 종합병원·대형학원 운영자, 금융회사 지점장, 유명 사모펀드 전직 임원 등 이른바 슈퍼리치들이 1000억 원대 자금을 동원해 1년 9개월간 시세를 조종한 혐의를 적발했다고 밝혔다. 이 과정에서 400억 원의 부당이득, 230억 원의 실제 시세차익을 거둔 것으로 드러났다.

이날 DI동일은 언론 보도를 통해 피해 기업으로 지목됐다. 이에 서태원 DI동일 대표이사는 입장문을 내고 “만약 당사가 피해기업이라고 하더라도 회사는 해당 사건과 전혀 무관하며, 불법 세력의 주가 조작과 관련한 피해자임을 명확히 밝힌다”며 “회사는 주주의 소중한 권익 보호와 시장의 건전한 질서를 위해 관계 당국의 조사와 요청이 있을 경우 적극적이고 성실하게 협조할 것”이라고 밝혔다.

앞서 합동대응단은 피의자 7명의 자택·사무실 등 10여곳을 압수수색하고, 불법에 이용된 수십 개 계좌에 대해 자본시장법 개정 후 처음으로 ‘지급정지’ 조치를 내렸다. 부당이득의 최대 2배까지 과징금을 부과할 수 있어, 향후 제재 수위가 역대급으로 강화될 가능성이 있다.

이승우 합동대응단장은 브리핑에서 “혐의자들이 수만 건의 가장·통정 매매로 거래가 활발한 것처럼 꾸미는 등 집요한 조작을 이어왔다”며 “추가 연루자가 더 나올 수 있다”고 밝혔다.

이번 사건은 이재명 대통령이 “주가조작은 패가망신한다”는 경고를 내린 지 불과 몇 달 만에 드러난 합동대응단의 첫 사건이다. 당국은 이를 본보기 삼아 ‘원 스트라이크 아웃’ 원칙을 적용하겠다는 방침이다.

지난해 초 2만5000원대에서 출발한 DI동일 주가는 작년 말 5만 원까지 치솟은 뒤 올해 들어 4만 원 안팎에서 거래돼 왔다. 그러나 이번 사태로 하루 만에 주가가 반토막 수준으로 급락했다.