상반기 미국 B2B 매출 110% 성장

[헤럴드경제=전새날 기자] LF는 자회사 씨티닷츠의 밀레니얼 캐주얼 브랜드 ‘던스트(Dunst)’가 홀세일(도매) 사업을 기반으로 미국 시장에서 가파른 성장세를 이어가고 있다고 23일 밝혔다.

던스트는 2019년 LF 사내벤처 프로젝트로 시작했다. 2022년부터 글로벌 홀세일 비즈니스를 본격 확대했다. 현재 미국, 캐나다, 이탈리아, 프랑스, 영국, 중국, 홍콩, 일본 등 전 세계 20개국, 70여 곳의 해외 바이어들과 파트너십을 구축하고 있다. 던스트는 파리·뉴욕 패션위크 기간 쇼룸을 운영하며 전 세계 패션 바이어들에게 컬렉션을 소개했다.

홀세일 비즈니스를 기반으로 매년 글로벌 수주 규모는 확대되고 있다. 특히 최근 주목받는 시장은 미국이다. 미국은 디지털 네이티브 세대가 주도하는 소비층과 K-패션 팬덤이 탄탄하게 형성돼 있는 주요 시장이다.

던스트의 감각적 콘텐츠 확산은 빠르게 매출로 연결되고 있다. 올해 상반기 기준 던스트의 홀세일 기반 미국 시장 B2B(기업 간 거래) 매출은 전년 대비 110%, 북미 전체는 100% 성장을 기록했다. 주요 온라인 플랫폼을 통해 룩북과 착용 기반 콘텐츠가 확산되며 브랜드의 인지도를 빠르게 끌어 올린 덕분이다.

하반기에는 뉴욕 ‘버그도프 굿맨’, ‘쁘렝땅 뉴욕’ 등 주요 프리미엄 백화점 내 편집숍에 입점하며 오프라인 채널을 확대했다. 온라인과 병행한 균형 성장 모델을 구축하며 외부 변수를 분산하고 안정적인 성장 구조를 마련했다. 그 결과 하반기 7~8월 북미 전체 홀세일 기반 매출은 전년 대비 70% 성장세다.

던스트의 성공 요인은 균형 잡힌 채널 전략과 더불어 합리적인 가격과 검증된 상품력에 있다. 활발한 글로벌 마케팅 활동 역시 핵심 동력이다. 해외 셀럽 마케팅과 글로벌 팝업은 물론, 감각적인 화보 캠페인에 투자하며 존재감을 강화하고 있다.

한편, 던스트는 25FW(가을·겨울) 시즌부터는 파리 마레의 라이프스타일 셀렉숍 ‘메르시’, 아마존 계열 글로벌 패션 리테일러 ‘샵밥’, 캐나다 전통 백화점 ‘라 메종 시몬스’까지 신규 채널도 확대한다.