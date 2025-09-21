서울 사랑의열매 통해 약 1000만원

[헤럴드경제=함영훈 기자]서울 사회복지공동모금회는 가수 임영웅의 정규 2집 앨범 발매를 기념해, 임영웅 팬클럽 ‘영웅시대 서울1구역’이 약 1천만 원을 기부했다는 소식을 전했다.

21일 사랑의열매에 따르면, 이번 기부금은 서울 사랑의열매를 통해 서울시 내 어르신, 장애인, 저소득 가정 등 복지 사각지대에 놓인 취약계층을 위한 맞춤형 복지 프로그램 운영에 사용될 예정이며, 이를 통해 생활 안정과 복지 향상에 기여할 계획이다.

‘영웅시대 서울1구역’은 서울 강서, 관악, 구로, 금천, 영등포 등 지역을 기반으로 활동하는 팬클럽으로, 20대부터 70대까지 다양한 연령층이 참여하고 있다. 팬들은 임영웅의 선한 영향력에 감동을 받아 자발적으로 성금을 모아 기부를 실천해오고 있으며, 지난 2023년 1월에는 취약계층 아동·청소년을 위한 나눔을 실천하며 ‘나눔리더스클럽’ 서울 32호로 가입한 바 있다.

영웅시대 서울1구역 심현주 방장은 “도움이 필요한 우리 이웃들이 이번 기부를 통해 따뜻한 위로를 느낄 수 있길 바란다”며 “가수 임영웅님의 선한 영향력에 공감한 팬클럽 회원들이 마음을 모아 함께하게 되었다”고 말했다.