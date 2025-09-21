한국관광공사-카카오모빌리티 공개

[헤럴드경제=함영훈 기자] 관은 민은 배우고 민은 관의 세몰이를 존중하는 민관 협업이 다양하게 펼쳐지고 있다. 준정부기관인 한국관광공사와 카카오모빌리티가 이번엔 디지털 캠핑지도를 내놨다.

‘가볼만할지도 캠핑편(이하 ’전국 캠핑 지도‘)’이다. 전국 캠핑 지도에는 지난 1년간(2024년 7월~2025년 6월) ‘카카오내비’ 이용자가 가장 많이 찾은 인기 캠핑장 10곳이 담겼다.

소개된 곳은 ▷영도 마리노 오토캠핑장(부산 영도구) ▷인천 송도국제캠핑장(인천 연수구) ▷노을진캠핑장(인천 서구) ▷더드림핑 글램핑(경기 남양주) ▷평화누리캠핑장(경기 파주) ▷자라섬캠핑장(경기 가평) ▷연곡해변솔향기캠핑장(강원 강릉) ▷망상오토캠핑리조트(강원 동해) ▷고사포야영장(전북 부안) ▷황매산별쿵캠핑장(경남 합천) 등이다.

또한, 캠핑장 예약 방법과 월별 방문 추이 등 캠핑장 정보와 함께 인근 관광지, 맛집 등 다양한 여행정보도 함께 제공한다. 아울러 가족친화 캠핑장 Top5, 캠핑 마니아가 선호하는 캠핑장 Top5 등 흥미로운 데이터도 확인할 수 있다.

이 지도는 국내여행 정보 플랫폼 ‘대한민국 구석구석’과 카카오 T, 카카오내비 애플리케이션에서 만나볼 수 있다.

국내디지털마케팅팀 이가영 팀장은 “캠핑을 즐기기 좋은 가을에 맞춰 보다 유용한 여행 정보를 접할 수 있도록 이번 캠핑 지도를 기획했다”라며, “앞으로도 시의적절하고 여행 트렌드에 맞는 다양한 콘텐츠를 계속 제공할 것”이라고 밝혔다.