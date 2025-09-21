“국힘전대 장동혁 18만-김문수 16만표” “12만 집어넣었다면 사실상 게임 끝”

[헤럴드경제=강문규 기자] 더불어민주당은 21일 ‘통일교 신도 120만명 가운데 12만명이 국민의힘 당원이라면 통계학적으로 정상’이라는 국민의힘 송언석 원내대표의 발언을 “헛통계 운운하는 것은 헛소리”라고 일축했다.

박수현 수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 “지난 8월 국민의힘 전당대회 당시 당원 선거인단에서 장동혁 후보는 18만5401표, 김문수 후보는 16만5891표로 2만여표 차이였다”며 “(통일교 신도) 12만명을 (당원으로) 집어넣었다면 사실상 게임 끝난 것”이라고 말했다.

앞서 송 원내대표는 지난 19일 의원총회에서 “국민의 10%가 우리 당원이면, (비율적으로는) 120만명 (통일교 신도) 명단에서 12만명이 우리 당원일 가능성이 통계학적으로 정상”이라고 말한 바 있다.

박 수석대변인은 “윤석열이 대선 후보로 선출된 2021년 전당대회 선거인단도 57만명 정도였고, 그중 통일교 당원 12만명이면 21%에 해당한다”고 지적했다.

국민의힘이 조희대 대법원장 사퇴 요구를 두고 민주당을 비판한 데 대해서도 정면으로 반박했다. 박 수석대변인은 “희대의 방법으로 내란 수괴 윤석열을 석방해 국민을 충격과 불안에 빠뜨린, 그런 조 대법원장의 사퇴를 요구하는 민주당을 비난하기엔 국민의힘이 심각한 자격 미달”이라고 했다.

이어 “국민의힘 전신인 자유한국당은 과거 김명수 전 대법원장에 대해 우리법연구회 등 이념 성향이 맞는 법관을 중용한다는 이유로 사퇴를 요구한 바 있다”며 “지금 (민주당이) 주장하는 사퇴 요구 이유와는 비교할 수 없는 이유”라고 말했다.

박 수석대변인은 “김 전 대법원장이나 조 대법원장에 대한 법원 내부의 반응도 온도 차가 극명하다”며 “조 대법원장의 경우 사실상 법원 내부에서 사퇴를 촉구하는 목소리가 나오는 상황”이라고 했다.