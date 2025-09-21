[헤럴드경제= 박영훈 기자] “이걸 누가 사?”

중국 화웨이가 삼성전자를 제치고 세계 최초로 내놓은 2번 접는 폴더플폰(트라이폴드 폰)이 기대에 크게 못 미치는 판매를 기록하며 화웨이가 비상이다.

화웨이는 최근 100만원이나 가격을 낮춘 2세대 트라이폴드 폰 ‘메이트XTs’를 내놓았지만 전작보다도 판매가 더 부진, 충격에 빠졌다.

‘메이트XTs’는 화면을 펼치면 10.2인치, 한쪽만 접으면 7.9인치, 완전히 접으면 6.4인치다. 최저가 모델 기준 출고가는 약 1만5000위안(약 293만원)으로, 전작 1만9999위안(약 390만원)보다 약 100만원 낮아졌다.

지난해 9월 첫 출시된 화웨이의 ‘메이트 XT’는 출시 전 진행한 사전 예약에서 2주간 약 650만대의 선주문을 기록하며 폭발적인 관심을 끌었다. 하지만 정작 출시 후 한 달 간 실제 판매량은 사전 판매의 1%에도 채 미치지 못하는 2만대에 그쳤다. 품질 문제가 불거지면서 실구매를 취소한 사례가 속출했다.

후속 모델인 ‘메이트XTs’에 대한 시장 반응은 더 싸늘하다.

‘메이트 XT’는 화면이 깨지는 등 허술한 제품 완성도로 구매 취소가 속출했다. 제품을 구매한 소비자들 사이에선 화면이 파손되는 사례가 잇따르며 제품 내구성과 완성도에 대한 불만이 쏟아졌다.

후속 모델인 ‘메이트XTs’도 내구성이 개선된 것이 없는 것으로 전해졌다. 제품이 파손됐을 경우 수리비도 엄청나다.

가격을 100만원 가량 낮췄지만 한화로 300만원대에 달하는 여전히 비싼 가격에 시장성도 크지 않다는 지적이다.

한편 삼성전자는 이르면 10월 중 첫 트라이폴드 폰을 선보인다는 계획이다. 화웨이 제품에 비해 내구성 및 완성도가 크게 개선된 것으로 전해졌다. 외부 화면은 갤럭시 폴드 시리즈와 비슷한 약 6.5인치 디스플레이가 탑재되나, 화면을 모두 펼쳤을 때는 태블릿에 준하는 약 10인치의 대형 디스플레이가 적용됐다. 삼성전자의 폴드폰 기술력과 프리미엄 이미지를 부각하는 데 초점을 둘 것으로 본다.

한편 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 지난 2분기 세계 폴더블폰 시장에서 삼성전자는 1위에서 3위로 밀렸다. 점유율 9%에 그쳤다. 1위는 화웨이(45%)가 차지했고, 모토로라(28%)가 2위로 올라섰다.

업계에선 삼성이 새로운 폴더블폰 ‘갤럭시 폴드7’의 판매 호조와 트라이폴드 출시로 하반기 점유율을 회복할 것으로 보고 있다.