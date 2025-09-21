[헤럴드경제= 박영훈 기자] “고작 2%라니?”

통신사 LG유플러스 ‘스튜디오 X+U’가 만든 야심작 ‘트웰브’가 흥행에 참패하면서, 뒷말이 무성하다.

1000만 영화를 세편이나 만든 ‘흥행보증수표’ 마동석을 내세워 큰 기대를 모았지만, 결과는 참담했다. 마동석의 출연료만 수억 원에 달하는 등 LG유플러스는 ‘트웰브’에 180억 원을 쏟아부은 것으로 전해졌다.

21일 시청률조사기관 닐슨코리아에 따르면 ‘트웰브’는 첫 회 8.1%를 기록하며 눈길을 끌었으나, 5%→3%로 수직 낙하하더니, 결국 2%대로 마쳤다.

‘트웰브’는 OTT 플랫폼 디즈니+와 KBS 2 지상파에도 편성됐다. 토, 일 주말 황금 시간대 편성된 드라마의 평균 시청률이 못해도 10%는 넘는 걸 감안하면, 처참하다.

‘트웰브’는 인간을 수호하기 위해 인간의 모습으로 살아가는 12천사들이 악의 무리에 맞서 싸우는 이야기를 담은 액션 판타지 히어로물이다. 배우 마동석, 박형식 등 유명 배우들이 대거 출연했다. 마동석이 9년 만에 안방에 복귀하는 작품으로 화제를 모았다.

마동석이 극본과 제작에도 참여했으나, 액션과 컴퓨터그래픽(CG)이 촌스럽고 조악하다는 혹평이 쏟아졌다.

KT, LG유플러스 등 통신사들이 드라마, 예능 콘텐츠 제작에 뛰어들면서 ‘낭패’를 보고 있다. 통신사들이 드라마, 예능 콘텐츠 제작에 뛰어든 것은 똑같은 통신 서비스의 한계에서 벗어나 자사의 고객들에게 특화된 콘텐츠 제공과 함께 새로운 수익원을 창출하기 위해서다.

하지만 성적이 처참하다. KT ENA의 인기 방송인 전현무를 내세운 ‘현무카세’는 시청률 0%대에서 막을 내렸고, LG유플러스가 기안84의 이름을 건 첫 예능 ‘기안이쎄오’도 시청률 0%에서 끝났다.

KT ENA의 예능 ‘추성훈의 반값은 해야지’는 1회~9회까지 모두 시청률 0%대다. 여행 예능 시장은 이미 포화 상태다. 이런 가운데 ‘밥값은 해야지’가 인기를 얻기는 쉽지 않아 보인다.

SK텔레콤은 OTT 웨이브를 만들었다가 수천억 원의 적자만 내고, 결국 티빙에 넘겨줬다.

넷플릭스 등 OTT 시대 플랫폼의 한계라는 지적도 있지만 출연자와 포맷의 식상함이 시청자를 끌어들이기는 역부족이라는 지적이다. 과거 방송 드라마 시청률 20%는 기본이었다. 선택권이 많지 않던 시절 대중은 무조건 TV 앞에 앉았기 때문이다. 하지만 넷플릭스 등 OTT의 등장으로 식상한 콘텐츠는 철저하게 외면받고 있다.