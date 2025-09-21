[헤럴드경제=권제인 기자] “티빙 광고 상품 최대 40% 할인.”

토종 OTT가 또 한 번 ‘파격 할인’을 내놨다. 콘텐츠 사이사이에 삽입되는 광고 상품 가격을 최대 40% 할인할 예정이다. 넷플릭스에 구독료 수익을 빼앗긴 데 이어, 국내 광고 시장까지 내줄 수 있단 우려에 ‘특단의 조치’가 나온 것이다.

조성현 티빙 최고사업책임자(CBO)는 19일 서울 압구정 쿤스트할레에서 열린 설명회에서 “티빙 광고 상품 중 가장 많이 판매된 ‘오늘의 티빙·웨이브 TOP 20’을 20% 정도 할인하고, 그 외 상품은 최대 40%까지 할인할 예정”이라고 말했다.

‘오늘의 티빙·웨이브 TOP 20’은 티빙에서 가장 인기 있는 20개 콘텐츠에 광고를 삽입할 수 있는 상품이다. 기존에는 광고를 1000번 노출 시 3만원을 과금했다면 앞으로는 스킵 가능한 광고는 1만9000원, 스킵 불가능한 광고는 2만5000원에 판매된다.

티빙이 할인에 나선 이유는 넷플릭스가 구독료 수익에 이어 광고 수익마저 독차지할 것이란 우려가 나오고 있기 때문이다. 넷플릭스는 가격을 낮춘 대신 콘텐츠 시청 때 광고를 봐야 하는 광고형 요금제를 출시하고, 높은 수익을 거두고 있다. 이달에는 자체 광고 플랫폼인 ‘넷플릭스 애즈 스위크’를 공개하며 한국 시장을 정조준했다.

티빙과 웨이브의 적자가 이어질 경우 콘텐츠 투자 위축 및 콘텐츠 경쟁력 축소로까지 이어질 수 있다. 티빙과 웨이브는 지난해 각각 영업손실 710억원, 277억원을 기록하며 누적 적자를 이어오고 있다.

조 CBO는 “한국 콘텐츠 산업이 위기를 맞았고, 프로덕션(제작사)로 전락했다는 얘기마저 나오고 있다”며 “좋은 콘텐츠를 위해선 더 많은 재원이 필요하고, 이를 위해 사명감을 갖고 일하고 있다”고 설명했다.

한편, 티빙은 이날 넷플릭스에 대항해 웨이브와 통합한 광고 플랫폼을 출범한다고 밝혔다. 양사는 거대 동영상 광고 플랫폼을 구축해 가격을 낮추는 대신, 판매량을 늘려 매출을 끌어올릴 계획이다.

양사는 티빙과 웨이브 모두 라이브 콘텐츠에 특화돼, 광고 도달율이 높다는 점을 강점으로 꼽고 있다. 티빙과 웨이브는 지상파, CJ ENM, 종편 채널 등을 실시간 송출하며 방송 광고 시간에 OTT 플랫폼에서 대체 광고를 삽입하고 있다. 대체 광고는 고가 요금제를 사용하는 고객도 광고를 스킵할 수 없어 모든 이용자에게 도달하는 것이 특징이다.

조 CBO는 “중복 이용자를 제거한 티빙과 웨이브의 월간활성이용자(MAU) 수는 1000만명에 달한다”며 “디지털 플랫폼으로 넘어오면서 광고는 스킵할 수 있다는 인식이 일반화했지만, 대체 광고는 스킵이 불가능해 광고의 조회율과 투자대비효과(ROI)이 높다”고 말했다.

그러면서 “올해 상반기 기준 250억원의 매출을 만들었고, 올해 하반기에는 그 이상의 매출을 만드는 것이 목표”라고 덧붙였다.