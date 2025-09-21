“윤석열과 신천지의 연대 시작”

[헤럴드경제=강문규 기자] 조국 조국혁신당 비상대책위원장은 21일 2022년 검찰총장이던 윤석열 전 대통령이 코로나19 확산지로 지목된 신천지 압수수색을 거부했다는 의혹에 대해 “법무부 장관이나 국회가 상설특검을 발동해 수사하도록 해야 한다”고 말했다.

조 위원장은 이날 페이스북을 통해 “2022년 사건인데 주목을 받지 못하고 있기에 상기하고자 한다”고 말했다.

조 위원장은 “(당시) 윤석열은 검찰총장 시절 건진의 조언을 받고 신천지 압수수색을 거부했다는 의혹이 제기됐다”며 “실제 윤석열은 2022년 관훈클럽 토론회에서 ‘대구에서 (코로나19가) 창궐하기 시작해 신천지를 압수수색하라는 법무부 장관의 공개 지시가 내려왔지만 거부했다’고 발언했다”고 설명했다.

이어 “윤석열과 신천지의 연대는 이즈음부터 시작되었던 것”이라며 “이 사건은 검찰에 배당되었으나, 지금까지 아무런 수사 진척이 없다”고 주장했다.

조 위원장은 “국민의힘에 신천지, 통일교, 전광훈 일파 등이 대거 가입하여 활동하고 있음이 확인된 지금, 당시 윤석열의 압수수색 거부에 대한 엄정한 수사가 필요하다”며 “검찰이 3년 이상 방치한 사건”이라고 했다.