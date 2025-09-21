22일 오전 9시부터 10월 31일 오후 6시까지 신청 고액자산가 및 건보료 기준 초과 시 대상에서 제외

[헤럴드경제=이태형 기]행정안전부는 22일 오전 9시부터 온라인과 오프라인을 통해 민생회복 소비쿠폰 2차 지급 신청을 개시하고, 온･오프라인 모두 신청 첫 주는 출생연도 끝자리를 기준으로 요일제를 적용한다고 21일 밝혔다.

이번 2차 소비쿠폰은 가구원 합계 재산세 과세표준 12억원 또는 금융소득 2000만원 초과 시 지급 대상에서 우선 제외되고, 고액자산가 가구 이외에 2025년 6월 부과 본인부담 건강보험료 가구별 합산액이 선정기준을 초과한 경우 지급대상자에서 제외된다.

이들을 제외한 전 국민 90%에게 1인당 10만 원을 지급하며, 지급 대상자 여부는 22일부터 건강보험공단, 카드사 누리집·앱, 주민센터·은행 영업점 등을 통해서 확인할 수 있다.

2차 소비쿠폰 지급 대상자는 22일 오전 9시부터 10월 31일 오후 6시까지 약 6주간 온라인 또는 오프라인으로 신청할 수 있고, 신용·체크카드, 선불카드, 지역사랑상품권 중 원하는 방식을 선택해 받을 수 있다.

22일부터 26일까지 신청 첫 주는 시스템 과부하, 주민센터 혼잡 방지 등을 위해 온·오프라인 모두 출생연도 끝자리를 기준으로 요일제가 적용되며, 오프라인의 경우 지역 여건에 따라 요일제 적용이 연장될 수 있다.

22일에는 출생연도 끝자리가 1, 6번이, 23일에는 2, 7번이, 24일에는 3, 8번이, 25일에는 4, 9번이, 26일에는 5, 0번이 신청하면 된다.

신용･체크카드로 받기를 원하는 이는 자신이 이용 중인 카드사 누리집이나 앱, 콜센터와 ARS 등을 통해 온라인으로 신청하거나, 카드와 연계된 은행영업점을 직접 방문해 신청할 수 있으며, 신청한 다음 날 소비쿠폰이 지급된다.

모바일 또는 카드형 지역사랑상품권 지급을 희망하는 경우 주소지 관할 지방자치단체의 지역사랑상품권 앱 또는 누리집에서 온라인으로 신청할 수 있으며, 신청한 다음 날 지급될 예정이다.

선불카드 또는 지류형(일부 카드형) 지역사랑상품권 수령을 원하는 이는 주소지 관할 읍면동 행정복지센터(또는 주민센터, 읍･면사무소)를 방문해 신분증만 제시하면 소비쿠폰 신청과 수령이 가능하다.

한편, 의무복무 중인 군 장병이 희망하는 경우 주민등록상 주소지가 아닌 복무지 관할 행정복지센터(또는 주민센터, 읍·면사무소)에서 소비쿠폰을 신청하고, 해당 지방자치단체에서 사용 가능한 선불카드 등을 받을 수 있다.

받은 소비쿠폰은 11월 30일까지 약 2개월 간 사용할 수 있으며, 특별시 또는 광역시 주민은 해당 특별시·광역시에서, 도 지역 주민은 주소지에 해당하는 시·군에서 사용할 수 있다.

신용･체크카드 또는 선불카드로 받은 국민은 일부 업종을 제외한 연 매출액 30억 원 이하 소상공인 업체에서 사용할 수 있다.

단, 소비여건이 열악한 일부 읍·면지역 하나로마트, ‘공공형’ 로컬푸드 직매장과 ‘면’ 지역 농협·민간형 로컬푸드 직매장, 법인 소재지와 매장 소재지가 일치하는 지역소비자생활협동조합 매장은 매출액 관계없이 사용처에 포함된다.

지역사랑상품권은 주소지 관할 지방자치단체에 소재한 가맹점에서 사용 가능하다.

대상자 여부 등에 이의가 있는 이는 이의신청을 할 수 있고, 이의신청은 ‘국민신문고 누리집’을 통한 온라인 접수와 읍면동 행정복지센터(또는 주민센터, 읍·면사무소)를 통한 오프라인 접수 모두 가능하다.

이의신청도 소비쿠폰 신청과 마찬가지로 첫 주에는 요일제가 적용되고, 접수된 이의신청은 지방자치단체와 건강보험공단의 심사를 거쳐 처리가 완료되는 대로 신청한 당사자에게 개별 통보될 예정이다.

민생회복 소비쿠폰에 대해 추가로 궁금한 사항이 있는 국민은 ‘정부민원안내콜센터(국민콜110)’, ‘민생회복 소비쿠폰 전담 콜센터’, 지방자치단체별 콜센터에서 상담받을 수 있다.

이 밖에 건강보험료 관련 사항은 건강보험공단 고객센터에, 고액자산가 제외기준과 관련한 재산세 과세표준 및 금융소득은 관할 지방자치단체 세무부서와 세무서에 문의할 수 있다.

윤호중 행안부 장관은 “2차 소비쿠폰은 국민 편의를 높이기 위해 신청 절차를 간소화하고 사용처를 확대하는 등 많은 노력을 기울였다”며 “국민께서는 10월 31일 전까지 반드시 신청하셔서 민생회복 소비쿠폰을 꼭 받으시고, 11월 30일까지 신속히 사용해 주시길 당부드린다”라고 밝혔다.