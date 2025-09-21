유엔환경계획(UNEP)에 따르면, 지구상의 총 생물종은 약 3000만종으로 추정됩니다. 그러나 인구 증가와 야생동식물의 남획, 각종 개발 및 환경오염 등으로 자연 서식지의 파괴에 따라 매년 2만5000종에서 5만종의 생물이 멸종되고 있습니다. 이러한 생물종의 감소는 이용할 수 있는 생물자원의 감소뿐만 아니라 먹이사슬을 단절시켜 생태계의 파괴를 가속합니다. 올해는 1995년 1월 1일 국내에서 생물다양성협약이 발효된 지 30년이 됩니다. 동식물을 아우르는 종다양성에 대한 인식을 높이기 위해 우리 주변에서 쉽게 접하지만 알지 못했던 신기한 생태 이야기를 ‘에코피디아(환경 eco+사전 encyclopedia)’란을 통해 국립생태원 연구원들로부터 들어봅니다. [편집자주]

숲속이나 계곡의 길을 걸을 때, 우리는 종종 하얀 꽃이 소복이 피어 있는 풍경을 마주칩니다. 많은 사람들이 이를 지나치며 “개망초구나”라고 생각할지 모르지만, 사실 이 꽃은 꿀벌들이 줄지어 찾아오는 비밀스러운 꽃, 바로 미나리냉이(Cardamine leucantha)입니다. 이 꽃의 이름은 다소 생소하게 느껴질 수도 있습니다. 미나리냉이는 그 이름처럼, 잎 모양은 미나리를 닮고 꽃은 냉이를 닮아 유래된 이름입니다.

미나리냉이는 십자화과(Brassicaceae)에 속하는 여러해살이풀로, 우리나라 전역의 산골짜기와 그늘진 시냇가에서 자주 발견됩니다. 이 식물은 키가 30~70cm 정도 자라며, 잎은 3~7장의 깃털 모양으로 갈라져 있습니다. 4월부터 6월 사이, 줄기 끝에 하얀 십자 모양의 꽃이 피어나며, 멀리서 보면 눈꽃이 흩날린 듯한 아름다운 풍경을 자아냅니다.

하지만 미나리냉이는 그저 예쁜 꽃이 아닙니다. 그 번식 방식이 매우 흥미롭습니다. 미나리냉이는 유성 생식(꽃가루와 씨앗으로 번식)과 무성 생식(뿌리줄기나 포복경을 통한 번식)을 동시에 활용하는 독특한 방식을 가지고 있습니다. 이를 통해 씨앗을 흩뿌려 새로운 세대를 만들기도 하고, 지하 줄기를 통해 클론 군락을 형성하기도 합니다. 일본 홋카이도의 한 숲속 조사에서는 20×20m 크기의 공간에서 372개의 줄기가 발견됐는데, 그 중 실제 개체는 고작 61개뿐이었다는 보고도 있었습니다. 이처럼 미나리냉이는 거대한 클론 제국을 이루고 있습니다.

또한, 미나리냉이는 자가수정(self-fertilization)이 가능하여 혼자서도 열매를 맺을 수 있습니다. 그러나 벌, 나비, 파리와 같은 곤충이 꽃가루를 옮겨주면 더 많은 열매를 맺을 수 있습니다. 이른 봄, 다른 꽃이 많이 피지 않는 시기에 미나리냉이는 꿀벌에게 중요한 식량원이 되어줍니다. 그래서 미나리냉이는 “꿀벌이 먼저 찾아내는 꽃”이라는 별명을 얻게 되었습니다.

미나리냉이는 그늘지고 습기가 있는 숲 가장자리나 계곡, 시냇가에서 자주 자생합니다. 이곳은 물과 숲, 그리고 곤충들이 어우러지는 건강한 생태계의 중요한 지표이기도 합니다. 미나리냉이의 어린순은 나물로 먹을 수 있고, 뿌리는 예전에는 기침이나 타박상 치료에 사용되기도 했습니다.

그럼에도 불구하고 미나리냉이의 진짜 가치는 생태학적 연구 모델로서의 역할에 있습니다. 똑같은 유전자를 가진 클론 식물들이 다양한 환경에서 어떻게 다른 모습으로 자라는지(에피제네틱 다양성), 그리고 꽃의 크기와 수가 꿀벌의 방문 빈도에 따라 어떻게 달라지는지 등의 연구가 이루어지고 있습니다. 미나리냉이는 유전적 다양성, 클론 구조, 수분자(pollinator)의 역할, 기후변화가 숲속 식물에 미치는 영향을 연구하는 중요한 실험의 장이 되어주고 있습니다.

한편, 미나리냉이는 변종 논란의 주인공이기도 했습니다. 한때 한국에서는 ‘Cardamine koreana’라는 이름으로 불리기도 했으나, 분자 연구를 통해 결국 같은 종으로 판단되었다는 결론이 내려졌습니다. 이는 미나리냉이가 그만큼 환경에 따라 유연하게 변화하며 다양한 모습을 보인다는 사실을 시사합니다.

이렇게 보면, 미나리냉이는 단순한 ‘봄에 피는 하얀 꽃’이 아니라, 생물다양성과 생태계의 복잡한 퍼즐을 풀어주는 작은 열쇠 같은 존재입니다. 흰 꽃 한 송이 속에 꿀벌과 숲, 유전자와 진화, 그리고 우리의 삶이 연결되어 있다는 사실은 정말 놀랍지 않나요? 그러니 다음에 숲길을 걸을 때, 흰 꽃을 만나면 잠시 멈춰 서서 “혹시 너, 미나리냉이 아니니?” 하고 속삭여 보세요. 그 순간, 봄의 숲은 전혀 다른 얼굴을 보여줄지도 모릅니다.

정재련 국립생태원 자생식물생태부 계장