“李 ‘군축’ 표현, 北의 핵보유국 인정하는 것” “철저한 사찰과 검증이 北비핵화 선결과제”

[헤럴드경제=강문규 기자] 안철수 국민의힘 의원은 21일 이재명 대통령이 최근 미국 시사잡지 타임과의 인터뷰에 대해 “이 대통령의 말에 김정은은 쾌재를 부르고 있을 것”이라고 비판했다.

안 의원은 이날 페이스북을 통해 “이 대통령이 사실상 북한의 핵 보유를 인정했다”며 이같이 밝혔다.

안 의원은 “미국 시사주간지 타임과의 인터뷰에서, 그는 북한 핵 프로그램을 중단시킨 뒤, 군축과 완전한 비핵화로 이어가는 3단계 순서를 제시했다”며 “그러나 ‘군축’이라는 표현 자체가 곧 북한의 핵 보유를 전제하는 것”이라고 주장했다.

그러면서 “이는 북한의 완전한 비핵화가 영원히 불가능한 길로 들어설 수 있음을 의미한다. 트럼프 대통령도 북한을 사실상 핵보유국으로 선언했다”면서 “만약 미·북 간 핵 군축 협상이 본격화된다면, 미국은 북한의 일부 핵 위협을 줄이는 대가로 ‘한미연합훈련 중단, 주한미군 철수, 대북 제재 완화’와 같은 요구를 수용할 가능성도 있다”고 밝혔다.

그는 “그렇게 되면 결국 한반도는 ‘핵 공존, 핵 있는 평화’라는 위험한 국면으로 들어가게 될 것”이라며 “북핵이라는 안보 위협을 영구히 떠안은 채, 미래 세대에게까지 대대손손 물려줄 수밖에 없게 되는 것”이라고 전했다.

이 대통령이 9·19 남북 군사합의 7주년인 지난 19일 ‘북측 체제를 존중하고 흡수통일을 추구하지 않으며, 일체의 적대행위를 할 뜻이 없다는 약속은 여전히 유효하다’고 말한 것에 대해서 “김정은은 쾌재를 부르고 있을 것이다. 그가 바라던 방향 그대로 상황이 흘러가고 있기 때문이다”고 했다.

아울러 “이재명 정부가 다음으로 추진할 것은 아마 종전선언일 것”이라며 “핵 군축 협상과 종전선언이 추진된다면, 김정은은 핵을 보유한 상태에서 모든 목표를 달성하게 되고, 한반도의 통일은 더욱 멀어질 수밖에 없다”고 말했다.

안 의원은 이 대통령을 향해 “부디 애초에 언급하셨던 동결 → 축소 → 비핵화의 3단계 해법 중 최종목표가 비핵화라는 것을 반드시 인식시키고 협상에 임하도록 달라”며 “3자 대화든 북·미 대화든 마찬가지다. 무엇보다 철저한 사찰과 검증이 북한 비핵화의 선결 과제”라고 밝혔다.

특히 “대통령의 한마디가 대한민국 미래세대의 운명을 좌우한다”며 “부디 냉철한 북핵 전략과 원칙에 충실한 비핵화를 최종 목표로 해서 흔들림이 없도록 만전을 기해주시기를 강력히 요청드린다”고 했다.