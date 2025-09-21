내수 활성화 위해 추석 맞이 온라인 장터 운영 삼성 스마트공장 지원받은 중소기업 제품 판매

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성이 추석 명절을 앞두고 협력회사의 자금부담 완화를 위해 1조1900억원 규모의 물품대금을 연휴 전에 조기 지급한다고 21일 밝혔다.

삼성 13개 관계사(삼성전자·삼성물산·삼성바이오로직스·삼성디스플레이·삼성전기·삼성SDI·삼성SDS·삼성바이오에피스·삼성중공업·삼성E&A·삼성웰스토리·제일기획·에스원)가 참여해 당초 예정일보다 최대 12일 앞당겨 물품대금을 지급할 방침이다.

삼성은 어려운 경영환경에도 국내 경기 활성화 효과를 높이기 위해 물품대금 규모를 작년 추석 때보다 3200억원 가량 늘렸다.

삼성 주요 계열사들은 지난 2011년부터 물품대금을 월 3~4회 주기로 지급해 협력회사들의 원활한 자금 운영을 돕고 있다.

삼성은 내수 경기 활성화를 위해 임직원을 대상으로 관계사 자매마을 특산품과 중소기업 스마트공장 생산 제품 등을 판매하는 ‘추석 맞이 온라인 장터’도 운영하고 있다.

삼성 임직원들은 작년 설과 추석 명절 때 약 30억원, 올해 설에도 15억원에 가까운 상품을 구입하며 지역 경기 활성화와 중소기업들의 경영에 힘을 보탰다.

특히, 삼성전자의 ‘스마트공장 구축 지원’을 받은 중소기업 83곳은 추석 맞이 온라인 장터에 참여해 한우세트, 과일 등 101여 종의 상품을 판매 중이다.

장터에서 판매 중인 농축수산물은 삼성전자 스마트공장센터가 자동화 및 공정 개선 등을 지원한 제품들이다. 중소기업들은 삼성전자의 도움으로 스마트공장 시스템을 도입해 생산성·품질·위생 수준을 크게 개선했다.

지난 2015년부터 스마트공장 구축 지원 사업을 시작한 삼성전자는 작년 말까지 3450건의 사업을 진행했다. 삼성은 AI∙데이터 기술을 활용해 기존 스마트공장을 지능형 공장으로 고도화하는 ‘스마트공장 3.0’ 사업도 추진하고 있다.

한편, 삼성은 ‘온라인 장터’외에도 임직원들의 참여를 확대하기 위해 일부 사업장에는 ‘오프라인 장터’도 추가로 마련했다.

삼성은 매년 명절마다 전국 사업장에서 오프라인 직거래 장터를 열어 상품 판매를 지원해왔으나 코로나 19 영향으로 2020년 추석부터는 온라인 장터로 전환해 운영하고 있다.