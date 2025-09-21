9월 25일 사전행사 ‘ON Air 스마트경로당 가왕전’, 화상시스템 활용한 실시간 노래경연 9월 26일 양천문화회관 대극장서 본행사, 기념식 및 축하공연, 22개 체험부스까지

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 제29회 노인의 날(10월 2일)을 앞두고 오는 25, 26일 지역 어르신들을 위한 대규모 화합의 장 ‘언제나 청춘! 건강 백세축제’를 개최한다.

구는 매년 노인의 날을 기념해 어르신들의 노고에 감사를 전하고 일상에 활기를 더하는 행사를 추진하고 있다.

특히 올해는 어르신들이 직접 참여하는 사전 프로그램 등 볼거리·즐길거리가 어우러진 종합 축제로 기획됐다.

사전 행사로는 25일 오후 2시부터 9개 스마트경로당이 동시에 참여하는 실시간 노래 경연대회 ‘ON Air 스마트경로당 가왕전’이 열린다.

스마트경로당은 IoT(사물인터넷) 기반 건강관리시스템과 스마트TV·화상플랫폼 등 디지털 장비를 갖춘 어르신 맞춤 복지공간으로, 이번 축제에선 어르신들이 노래 실력을 뽐내는 무대로 변신한다. 목동시니어스마트교육센터 스튜디오를 중심으로 스마트경로당 9개소를 화상 연결해 실시간 생중계 형식으로 진행될 예정이다.

26일 오후 2시 양천문화회관 대극장에서 열리는 본행사는 지역 어르신 1000여 명을 초청해 기념식과 축하공연으로 진행된다.

1부 기념식에서는 지역 노인복지 발전에 기여한 모범어르신 등 36명에게 표창장을 수여한다. 복지관 소속 어르신들이 준비한 공연, 행운권 추첨 등도 준비되어 감동과 재미를 선사할 예정이다. 이어지는 2부 축하공연에서는 트로트 가수 이하린, 김용필 등이 무대에 올라 ‘효사랑 콘서트’를 꾸민다.

행사 당일 오후 1시부터 양천문화회관 앞마당에서는 ‘살기좋은 양천’을 주제로 22개 부스를 체험할 수 있는 부대행사가 펼쳐진다. 인바디 건강체크, 인지훈련, 혈압·혈당체크, 우울증 예방 등 건강상담 외에도 천연수세미 만들기, 친환경 비누 제작, 캘리그래피 등 건강·문화 체험 활동을 한자리에서 즐길 수 있다.

이기재 양천구청장은 “오늘날 우리가 누리는 풍요와 발전은 어르신들의 헌신과 노력 덕분”이라며 “이번 행사가 어르신들에게 기쁨과 위로를 전하는 시간이 되길 바란다”고 말했다. 이어 “앞으로도 어르신들의 건강하고 행복한 노후를 위한 다양한 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 덧붙였다.