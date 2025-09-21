‘2025 서초 펫테크 축제’(11. 1.)에 앞서 22일부터 ‘반려동물 사진공모전’ 출품작 접수 ‘반려동물과 함께하는 행복한 일상’ 주제로 공모, 총 7편(대상 1편, 우수상 2편, 장려상 4편) 선정 축제 당일 시상식 개최하고, 축제 기간 중 원본과 생성형 AI 통한 동영상 변환 작품 전시도

[헤럴드경제=박종일 선임기자]“앞으로도 반려인과 비반려인 공존할 수 있는 동물친화도시 만들어 나갈 것이다”

전성수 서초구청장이 ‘2025 서초 펫테크 축제’(11월 1일)를 앞두고, 반려동물과 함께하는 사진 공모전을 22일부터 접수한다며 한 말이다.

‘2025 서초 펫테크 축제’는 최근 반려동물 인구와 관련 산업의 성장, 이에 따른 펫테크 관심도 상승을 반영해 ‘AI와 반려견의 만남’이라는 주제로 오는 11월에 열린다.

펫테크(Pet-Tech)는 반려동물(Pet)과 기술(Technology)을 합한 신조어로 반려동물을 위한 제품과 서비스를 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 빅데이터 등 다양한 기술을 활용해 제공하는 것을 말한다. 서초는 전국 최초의 양재 AI 특구를 품고 있는 만큼 반려동물과 미래 기술을 융합한 펫테크 축제로 차별화를 꾀했다는 설명이다.

축제에 앞서 구는 반려동물과의 일상과 추억을 환기할 수 있는 ’반려동물 사진공모전‘으로 포문을 연다.

반려동물을 사랑하는 서초구민이라면 누구나 참가할 수 있으며 ‘반려동물과 함께하는 행복한 일상’을 주제로 오는 9월 22일부터 10월 22일까지 한달간 ’2025 서초 펫테크 축제‘ 공식 홈페이지를 통해 출품하면 된다.

심사는 주제의 적합성, 창의성, 표현력, 완성도 등 반려동물과의 교감을 종합적으로 고려하여 이뤄진다.

구는 10월 27일 공식 홈페이지 등을 통해 총 7편(대상 1편, 우수상 2편, 장려상 4편)의 입상작를 발표하고, 수상자들에게는 개별 통보할 예정이다.

이후, 11월 1일 ’2025 서초 펫테크 축제‘ 당일 공식 행사에서 시상식이 열린다. 서초구청장이 수상자와 반려동물에게 직접 상장을 수여하고, 소정의 반려동물용품 선물도 전달된다. 원본 사진은 축제 현장에 전시하고, 축제 콘셉트에 맞춰 생성형 AI로 변환한 동영상 작품도 재생할 계획이다.

‘2025 서초 펫테크 축제’에는 ‘반려동물 사진공모전’ 뿐 아니라 ‘반려견 펫션쇼’, ‘펫티켓 운동회’, ‘AI 오징어게임’, ‘장기자랑 대회’ 등 반려견과 함께 참여할 수 있는 다양한 프로그램이 마련됐다. 자세한 프로그램 내용 확인과 사전 참여 신청은 축제 공식 홈페이지에서 가능하다.

전성수 서초구청장은 “반려동물과의 행복한 일상을 이번 ‘반려동물 사진공모전’을 통해 또 다른 추억으로 만들 수 있을 것”이라며 “11월 1일 개최될 ‘2025 서초 펫테크 축제’에도 많은 관심과 참여를 바라며, 앞으로도 반려인과 비반려인이 공존할 수 있는 동물친화도시 서초를 만들어 가겠다”고 전했다.