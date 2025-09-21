국민의힘 논평 “조국 사면에 국민분노” “이재명식 다양성 ‘실형자 클럽’ 뜻하나”

[헤럴드경제=강문규 기자] 국민의힘은 21일 이재명 대통령이 더불어민주당 대표를 지낸 송영길 소나무당 대표의 북콘서트에 축전을 보낸 것과 관련해 “비뚤어진 ‘제 식구 감싸기’”라고 비난했다.

조용술 국민의힘 대변인은 이날 논평을 통해 “입시 비리의 상징인 조국 전 장관을 사면·복권한 것만으로도 국민의 분노가 채 가시지 않았는데, 어제는 이 대통령이 송 대표의 북콘서트에 축전을 보내 격려했다”며 이같이 밝혔다. 앞서 송 대표는 지난 20일 이 대통령이 자신의 북콘서트에 축전을 보낸 사실을 페이스북을 통해 알렸다.

조 대변인은 이에 “송 대표는 불법 정치자금 혐의로 1심에서 실형을 선고받고 법정 구속된 인물이며, 이재명 정권에 의해 보석으로 풀려난 사람”이라며 “그런 그에게 이 대통령이 ‘민주주의의 다양성’을 강조한 것은, 이재명식 다양성이 조국에서 송영길까지 ‘실형자 클럽’을 뜻하는 것인지 묻지 않을 수 없다”고 말했다.

그러면서 “2심 재판을 앞둔 피고인에게 대통령이 축전을 보낸 것 자체가 사법부의 독립을 훼손하고 재판의 공정성을 흔들 수 있는 위험한 행위란 것을 모르나”라며 “친명·친문이라는 정치적 면허증만 있으면 법 앞의 평등이 무너지고, 상식과 정의가 훼손되는 현실이 참으로 안타깝다”고 했다.

조 대변인은 “또한 이 대통령은 송 대표에게 ‘민주주의 사회를 고민’한다고도 말했지만, 실제로는 법과 원칙을 선택적으로 적용하며 스스로 민주주의의 근간을 허물고 있음을 자인한 것이나 다름없다”면서 “법치를 마구잡이로 짓밟는 정권이야말로 ‘민주주의의 가장 큰 적’”이라고 주장했다.

특히 “민주주의는 권력자의 특혜와 선택적 정의가 아니라 국민의 상식으로 작동해야 한다. 국민의 상식을 거스른 정권은 머지않아 준엄한 심판을 받게 될 것”이라며 “국민의힘은 국민과 함께 정의가 살아 숨 쉬는 민주주의를 반드시 다시 세워내겠다”고 말했다.