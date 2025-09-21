“李대통령, 커뮤니티 사이트 끊어야” “민주진보 계열 정당 젠더문제 위선”

[헤럴드경제=강문규 기자] 이준석 개혁신당 대표는 이재명 대통령이 ‘여자가 여자를 미워하는 것은 이해할 수 있지만, 여자가 남자를, 남자가 여자를 미워하는 일은 상상하기 어렵다’고 말한 것에 대해 “인터넷 커뮤니티에서나 볼 법한 ‘여적여(여자의 적은 여자)’ 프레임을 대통령이 공식 석상에서 말한 것은 국격을 떨어뜨리는 일”이라며 “대통령님, 커뮤니티 사이트 끊으시라”고 지적했다.

이 대표는 지난 20일 페이스북을 통해 “이 대통령이 청년 소통 행사에서 한 발언이 허탈감을 주고 있다”며 “대통령의 젠더 인식 수준을 보여주는 사례”라고 주장했다. 앞서 이 대통령은 19일 ‘2030 청년 소통·공감 토크콘서트’에서 젠더 갈등과 관련해 “청년 남녀가 편 가르며 다투는 상황이 안타깝다. 여자가 여자를 미워하는 것은 이해할 수 있지만, 여자가 남자를, 남자가 여자를 미워하는 일은 상상하기 어렵다”고 말했다.

이 대표는 “민주진보 계열 정당들이 젠더 문제에 있어서 매우 위선적인 건 머리와 입이 따로 놀기 때문이다”며 “머릿속에는 각인된 고루한 젠더 의식이 가득한데, 입으로는 특정 성별의 환심을 사려고 마음에 없는 이야기를 하다 보니 가끔 정신줄 놓았을 때 머리에 가득한 본심이 튀어나오는 것”이라고 주장했다.

그러면서 “더 나아가 머리나 입에서 통제가 안 되고 행동까지 다다른 사람들이 대형사고를 터뜨리는 것”이라며 “더 가관인 건 이런 위선을 못 본 척하는 자칭 ‘시민단체’와 ‘검증언론’들”이라며 “보수 정치인이 이런 발언을 했다면 즉시 성명서 100개, 규탄 집회 10번, 사퇴 요구 1000번이 쏟아졌을 것이다. 그런데 민주당 대통령이 하니까 ‘맥락을 봐야 한다’, ‘본질을 흐리지 말자’며 눈감아준다. 평소 그렇게 젠더 감수성 운운하던 검증언론들은 왜 침묵하나”라고 했다.

이 대표는 “청년들이 그 자리에서 대통령에게 원한 건 평생 집 한 채 못 사는 절망과 스펙 쌓아도 취업 못 하는 좌절에 대한 실질적 고찰이었지, 대통령실 어디 앉아서 다리 긁으면서 읽는 인터넷 담론이 아니었다”며 “게다가 최근에는 여당이 유튜브 AI 조작에 낚여서 망신을 샀다”고 했다. 특히 “한 손에는 헌법을, 한 손에는 국민의 손을 맞잡고 국정을 운영하길 바라는데, 한 손에는 유튜브 찌라시를, 한 손에는 커뮤니티 담론을 붙들고 국가 운영을 하나”라며 “과거 대선 당시 ‘안녕하세요, 갤주 이재명 인사드립니다’라며 온라인 커뮤니티에 직접 인증 사진을 올리고 커뮤니티 눈치를 보던 그때부터 알아봤어야 했다. 결국 커뮤니티 담론을 국정철학으로 삼을 거라는 걸”이라고 비판했다.

이어 “전 대통령이 유튜브의 노예가 되어 음모론에 빠졌던 것을 보며 우리는 더 나은 대통령을 원했다. 그런데 이번엔 커뮤니티 담론에 절여진 대통령을 맞이했다”면서 “‘갤주’가 아니라 ‘대한민국 대통령’이라는 걸 기억하라”고 이 대통령을 겨냥했다.