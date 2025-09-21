[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 19일 경주에서 ‘2025년 APEC 정상회의 성공 개최를 위한 도, 시군 홍보부서 2차 워크숍’을 열고 2025년 APEC 정상회의의 막바지 홍보 점검과 실행력 강화를 위한 협력 방안을 논의했다.

이번 행사는 APEC 정상회의 개막을 한 달 앞둔 시점에서 그동안 추진해 온 홍보 전략을 다시 점검하고 실질적인 이행과 국민 공감 확산을 위한 최종 실행 계획을 구체화하기 위해 마련됐다.

워크숍에는 경북도의회 배진석 부의장을 비롯한 도 대변인실과 22개 시군 홍보부서 관계자 60여명이 참석해 APEC 홍보 로드맵의 추진 현황을 공유했다.

이들은 변화하는 미디어 환경 속에서 국민과 세계가 함께 공감할 수 있는 홍보 방안을 모색했다.

참가자들은 예상치 못한 상황에 대응하는 위기 브리핑 실무, 디지털 환경 변화에 맞춘 인공지능(AI) 기반 맞춤형 홍보 기법 등 실전 중심의 강의를 통해 정상회의 기간 적용할 수 있는 홍보 비결을 익혔다.

이어 문화 행사 예정지와 주요 홍보 거점을 둘러보며 현장 점검을 병행했다.

더불어 경주타워에서 추진 상황 브리핑을 받고 솔거미술관·미디어아트 전시·APEC 경제인라운지·세계유산 미디어 홍보관인‘살롱헤리티지’등을 방문해 행사 준비 과정을 직접 확인했다.

이번 워크숍은 단순한 이론 학습이나 시찰을 넘어 실무와 현장을 결합한 종합 프로그램으로 진행됐다.

홍보 담당자들은 경주의 역사·문화 자원과 첨단 홍보 콘텐츠를 체감하며 현장에 어울리는 메시지를 구체화하고 도와 시군이 함께 국제무대에서 활용할 전략을 세밀히 조율할 기회를 얻었다.

임대성 경북도 대변인은 “현장과 생활 속에서 국민이 체감할 수 있는 홍보를 강화해 국민적 공감대를 넓히고 2025년 APEC 정상회의를 성공적으로 개최할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.